Aída Merlano sorprendió en redes al prometerle un lujoso regalo a su hijo

Aída Victoria Merlano volvió a causar revuelo tras prometerle a su hijo Emiliano una finca, en medio de una videollamada que enterneció las redes.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Aída Victoria Merlano
Aída Victoria habla de su experiencia al ser madre. | Foto: Canal RCN

Aída Victoria Merlano volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir un momento que conmovió y divirtió a sus seguidores al mismo tiempo, pues en una de sus historias de Instagram, publicó un video donde aparece conversando por videollamada con su hijo Emiliano.

Durante la charla, Aída le expresó con emoción que estaba trabajando mucho para poder cumplirle una promesa especial, regalarle una finca, la reacción y el tono de la conversación despertaron cientos de comentarios entre los seguidores, quienes resaltaron la relación tan cercana que tiene con su hijo y, al mismo tiempo, la forma tan particular en la que suele abordar sus compromisos como madre.

 

Y lo que más llamó la atención fue el tipo de obsequio que mencionó, ya que muchos usuarios lo calificaron como un “regalo de lujo”, acorde al estilo de vida que la barranquillera suele mostrar en sus redes sociales.

Aunque el comentario generó risas, no resultó del todo descabellado para quienes conocen la vida de Aída Victoria, pues en varias oportunidades ha mostrado los costosos detalles que le brinda a su hijo.

Las TikTok Moms es una comunidad liderada por celebridades y creadoras de contenido como Greeicy Rendón, Aida Merlano y Valentina Ferrer que llegaron para romper estigmas y construir comunidad.
Celebridades como Greeicy Rendón, Aida Merlano y Valentina Ferrer muestran en redes cómo es ser madre sin perderse a sí mismas. Foto AFP/ Giorgio Viera/ Foto Canal RCN

Desde ropa de diseñador hasta juguetes y ha dejado claro que no escatima en gastos cuando se trata de Emiliano, de hecho, en una publicación anterior, incluso compartió con sus seguidores una lista de compras en una reconocida marca internacional, en la que gastó cerca de 50 millones de pesos colombianos.

En esa ocasión aprovechó para reflexionar sobre el valor del esfuerzo personal, destacando que cada logro y cada lujo que disfruta han sido fruto de su trabajo constante y de la disciplina con la que asume sus proyectos.

Más allá del impacto por el lujo del regalo, lo que realmente llama la atención del video es el mensaje que Aída quiso transmitir sobre el trabajo, la independencia y la maternidad.

Hijo de Aída Victoria Merlano ya brilla en redes
Hijo de Aída Victoria Merlano ya brilla en redes sociales

Con su característico estilo espontáneo, dejó ver que detrás de su vida llena de comodidades hay largas jornadas de esfuerzo y compromiso, y que su principal motivación es su hijo, a quien busca darle un futuro estable y lleno de oportunidades.

