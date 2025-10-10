Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hombre que arremetió contra Yina Calderón en vivo denunció amenazas en su contra

El hombre que protagonizó enfrentamiento con Yina Calderón durante una transmisión en vivo aseguró estar recibiendo amenazas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hombre que atacó a Yina Calderón en vivo asegura estar recibiendo amenazas
El hombre que protagonizó el altercado con Yina Calderón asegura haber recibido amenazas. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón fue víctima de un engaño por parte de un seguidor que afirmó tener información sobre Emiro Navarro que podría interesarle, pero todo resultó ser un plan para arremeter contra ella durante una transmisión en vivo. Ahora, el joven asegura estar recibiendo amenazas por parte de Yina tras lo ocurrido.

¿Qué dijo el hombre que arremetió contra Yina Calderón en su programa en vivo?

Durante la noche del pasado miércoles 8 de octubre un joven identificado como Miguel TV contactó al equipo de Yina Calderón asegurando que tenía información que comprometería a Emiro Navarro por lo que solicitó ser invitado virtual para hablar del tema, y así fue.

Yina Calderón
Yina Calderón es considerada como una 'chica reality' | Foto del Canal RCN.

Sin embargo, al momento de tener contacto directo con Yina Calderón, este le expresó su descontento hacia ella por la forma en la que “atacaba” a otras personas sin fundamentos. Así mismo, le expresó su deseo de que Andrea Valdiri fuera quien gane su enfrentamiento en el Stream Fighters 4 que se llevará el próximo 18 octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

"Yo quiero que la Valdiri te p*rta la cara en Stream Fighters, malpa***, sa***, ya deja de hablar mier** de todo el mundo, tú eres una loca, la gente está harta de ti", le dijo el hombre.

El hecho generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde algunos internautas defendieron al creador de contenido, mientras que otros criticaron su actitud frente a Yina Calderón.

¿Hombre que arremetió contra Yina Calderón recibió amenazas en su contra? Esto dijo él

Horas más tarde de este inesperado acontecimiento que dejó en shock a Yina Calderón, Miguel TV apareció por medio de sus redes sociales para comentar que la polémica influenciadora había recibido “una cucharada de su propia medicina”.

Yina Calderón es engañada
Yina Calderón fue insultada en vivo/Canal RCN

Además, reveló que, al parecer, Yina estaría intentando ingresar a sus cuentas para hackearlas y lo estaría amenazando por medio de WhatsApp.

“No vas a tener acceso a mis cuentas. Está como loca tratando de abrir mi cuenta desde Bogotá, me amenaza diciéndome cosas... bueno, en fin, Yina, ya”, expresó.

