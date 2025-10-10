Altafulla opinó sobre que a Karina García solo le gustan los hombres millonarios

El artista Altafulla reveló a sus millones de fanáticos su opinión sobre que a la influenciadora Karina García le gustan los hombres millonarios.

¿Qué dijo Altafulla tras ser interrogado sobre gusto de Karina García?

En entrevista en 'Trapitos al sol' el artista fue interrogado sobre si en algún momento llegó a sentir inseguridad por los comentarios que le realizaban en La casa de los famosos Colombia a cerca de que a Karina García le gustan los hombres adinerados y él no podía ofrecerle lo que a ella le gusta.

El barranquillero señaló que jamás vio eso como un obstáculo para conquistar a Karina García, pues sabe muy bien lo que él vale como persona más allá de lo material.

"Yo siento que yo valgo oro, yo tengo un capital humano que donde llego yo aporto tanto, es que tú tener dinero no te hace más que nadie ni ser mejor persona, qué hacemos con el dinero si no somos felices, si no nos gustamos, no sentimos amor. El dinero es necesario, pero y lo otro qué", expresó.

¿Qué consejo recibió Altafulla de su mamá al respecto?

Indicó que su mamá siempre le ha reiterado que él no necesita de nada y que tiene que ofrecer a las personas algo más allá de lo material.

Señaló que para tener dinero hay que trabajar y eso es lo que él está haciendo, mencionando que tiene lo suyo y aclarando que no se puede comparar con millonarios, pero eso no es algo que lo defina.

Ver desde el minuto 40:

Cabe destacar que, pese a que el artista logró conquistar a Karina García en La casa de los famosos Colombia y sostuvieron un romance meses después del reality, su relación llegó a su fin, según detallaron por diferencias personales que provocaron su ruptura.

Por ahora, los dos famosos están viviendo su soltería enfocados en sus respectivos proyectos con los que están cautivando a sus fieles admiradores y entreteniendo en sus redes sociales, donde suman millones de seguidores que tanto les gusta estar informados de lo que hacen.