Altafulla contradice declaración de Karina García sobre su apoyo hacia él

El cantante Altafullacontradijo a la influenciadora Karina García sobre su declaración a cerca de cuál fue el apoyo que le brindó para que se ganara La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Karina García sobre Altafulla?

La creadora de contenido estuvo en 'Trapitos al sol' donde habló sobre la importancia que tuvo su fandom para que el artista ganara el reality señalando que ella les había ordenado votar por el barranquillero y gracias a eso él obtuvo el triunfo.

¿Cómo reaccionó Altafulla a dicha declaración de Karina García?

Según reveló el artista en el mismo podcast considera que no fue así, pues basado en su experiencia en el mundo dele entretenimiento cree que las cosas no funcionan así y si votaron por él fue porque sintieron empatía con lo que él hizo en el programa y no por una orden.

Explicó que hubo muchas celebridades que él jamás pensó que lo iban a apoyar y personas que se ha encontrado que ni siquiera tienen redes sociales y le confesaron lo mucho que votaron por él.

"Obviamente tuvo que ver mi relación con Karina, pero todos estos temas son individuales porque por más que yo tuviera un fandom fuerte y hubiera dicho voten por la Liendra, un ejemplo, la gente no lo hace porque las cosas no funcionan así, sino Karina no hubiera salido y se lo hubiera ganado otra persona", expresó.

Señaló que decir que se ganó por equis hecho es un tema de ego y traduce que él no vale nada y todos los que lo apoyaron.

¿Quién quería Altafulla que ganara La casa de los famosos Colombia?

También indicó que para él la ganadora de la competencia siempre fue Karina García, pero no fue así, cuestionándose dónde estaba todo su fandom cuando perdió y reiterando que las cosas no funcionan dándole órdenes a las personas si no es así como lo quieren.

"La gente no copia de eso, la gente tiene que tener afinidad por la persona, sentir mucha empatía, conectar", agregó.

Destacó las veces que ha sentido el apoyo de sus fanáticos y gritan sus frases, entendiendo lo mucho que conectaron con él.

Ver desde el minuto 42: