Paola Jara reveló los detalles sobre cómo se enteró de que sería mamá

Paola Jara abre su corazón y cuenta cómo la sorprendió la maternidad, revelando detalles íntimos de su embarazo y vida familiar con Jessi Uribe.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe?
El adiós temporal de Paola Jara coincide con la llegada de su bebé junto a Jessi Uribe. (Foto AFP: Gladys Vega).

Paola Jara sorprendió al lanzar el primer capítulo de su nueva serie documental titulada “Paula, Antes de Ti”, un proyecto íntimo con el que decidió mostrar una faceta completamente diferente de su vida.

En este episodio, la artista se sincera sobre una de las etapas más emotivas y transformadoras que ha vivido, su embarazo, una noticia que llegó cuando ya había perdido la esperanza de ser mamá.

¿Cómo se enteró Paola Jara de su embarazo?

En este primer episodio, Paola cuenta cómo vivió el instante en el que descubrió que estaba embarazada, una noticia que la tomó completamente por sorpresa, pues tanto ella como su esposo, Jessi Uribe, ya habían aceptado la posibilidad de no convertirse en padres después de varios intentos.

Paola se enteró en medio de una gira, justo antes de salir al escenario, y aunque en ese momento la emoción fue indescriptible, también sintió miedo y responsabilidad. “No lo podía creer, lloré, me temblaban las manos, y en ese instante entendí que la vida siempre llega cuando tiene que llegar”, relató.

Tras recibir la noticia, la pareja decidió tomar todas las precauciones posibles para cuidar del embarazo, haciendo ajustes en sus rutinas y priorizando la salud de ambos.

¿Cómo fue el embarazo de Paola Jara?

Paola expresó que su embarazo ha sido tranquilo y que pudo continuar trabajando casi con normalidad, y aunque no experimentó síntomas graves, sí enfrentó algunos cambios físicos que la afectaron, como resequedad en la piel y un brote de acné severo.

Paola Jara se ha mostrado como una mamá feliz en su embarazo, de una niña, con Jessi Uribe.
Photo by Frazer Harrison / AFP | Paola Jara se ha mostrado como una mamá feliz en su embarazo con Jessi Uribe.

Paola también explicó que su embarazo la acompañó durante toda la gira “Entre Tres Tour”, y que incluso subió al escenario hasta el último evento de su agenda.

¿Qué relación tiene Paola Jara con los hijos de Jessi Uribe?

En el documental, también se habló de un tema poco conocido, la relación que mantiene con los hijos de Jessi Uribe, y aseguró que se esfuerza por construir un vínculo sano y lleno de cariño con ellos.

Paola Jara sobre su hija
Paola Jara revela tierno sueño que espera cumplir con su hija/AFP: Jason Koerner

Con este primer capítulo, Paola Jara demuestra que detrás de los reflectores hay una mujer sensible que hoy vive su etapa más plena, y sus seguidores esperan con expectativa los próximos episodios, donde la artista seguirá revelando detalles de su historia personal.

