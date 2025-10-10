Le preguntaron por WestCol y la reacción de Juan David Tejada desató sospechas, ¿qué dijo?

El nombre del empresario Juan David Tejada ha resonado en las plataformas de interacción social, en especial después de que terminó con la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados Talento nacional Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

¿Cómo está Juan David Tejada tras terminar con Aida Victoria Merlano?

Conocido como 'El agropecuario', Juan David Tejada ha mostrado que se está enfocando en sí mismo, realizando ejercicio y trabajando en sus negocios.

Sin embargo, como tuvo un hijo con Aida Victoria Merlano, es complicado que la separación se dé del todo y sin contacto cero.

Después de un tiempo de que se confirmó la ruptura, el empresario se ha venido mostrando con mayor frecuencia en redes sociales. Entonces, en un video quedó grabado el momento en el que le preguntan sobre si haría una transmisión en vivo con WestCol.

Juan David Tejada rompió el silencio sobre su relación con Aida Victoria Merlano tras la separación | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran periodista! El mundo del entretenimiento se viste de luto

¿Juan David Tejada haría un stream con WestCol?

Resulta que antes de que Aida fuese novia de Juan David, la influenciadora sostuvo un vínculo amoroso con el streamer WestCol. De hecho, en medio de la separación, el joven antioqueño ha mencionado a su expareja.

En ese sentido, aunque Juan David Tejada dijo que sí haría una transmisión junto a WestCol su respuesta fue "seca" y "sarcástica", según varios de los internautas.

Juan David se encontraba compartiendo con varios amigos y uno de ellos le lanzó la pregunta de si haría un stream con WestCol, a lo que el empresario contestó: "De una".

No obstante, el papá del hijo de Aida Victoria Merlano se mostró serio, razón por la que no se sabe si le cae bien o mal WestCol.

Lo cierto de todo es que tras la respuesta que dio Tejada, los usuarios digitales no se quedaron a atrás. Por lo tanto, abundan las reacciones, entre ellas: "Un stream de hermanos", "El agropecuario no tiene códigos", "Un stream de socios", "Dios los crea y Aida los junta", se lee en TikTok.

¿Qué reveló Juan David tejada de su exesposa Aida Victoria Merlano?

Recientemente, Juan David Tejada dio una primera entrevista tras terminar con Aida Victoria Merlano, confesó que la influencer es una buena mujer, no se arrepiente de estar con ella e indicó que la relación no se acabó por una infidelidad.

Adicionalmente, reveló que quiere volver a ser papá y lo que lo enamoró de Merlano fue su directa forma de ser.