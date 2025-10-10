Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón se despachó contra Valentina Lizcano

Yina Calderón arremetió contra la actriz Valentina Lizcano tras defender a la Jesuu.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La empresaria Yina Calderón le respondió a la actriz Valentina Lizcano luego de que esta defendiera a la Jesuu.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Valentina Lizcano sobre Yina Calderón?

Valentina Lizcano expresó en sus redes sociales su respaldo a la influenciadora Jesuu en medio de su pleito con Yina Calderón, subrayando la necesidad de presentar una demanda ante situaciones de discriminaci*n y advertencias.

Valentina Lizcano sobre Yina Calderón

Según la actriz, cuando una persona es intimidada es fundamental alzar la voz y por eso decidió hablar al respecto.

Además, Lizcano fue enfatizó al afirmar que el racism* no es una opinión, sino un delito que debe ser penalizado.

Por ello, hizo un llamado a no normalizar este tipo de comportamientos e impulsó a la caleña a tomar acción en el asunto.

Cabe destacar que, la Jesuu en efecto emprendió acciones legales contra Yina Calderón.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras las declaraciones de Valentina Lizcano en su contra?

La empresaria decidió responderle a Valentina Lizcano en su programa 'Escándalo TV' indicando que ella se estaba involucrando en dichos problemas para poder sonar en redes sociales, pues ya no tiene empleo como actriz.

Yina Calderon sobre Valentina lizcano

"Como actriz ya nadie te da trabajo (...) sino te gustan los programas de polémica, chismes y lo que yo hago no los veas, no los consumas, ni siquiera sabía que eras creadora de contenido atrevida y no te pongas a defender a alguien si no sabes cuál es el problema", expresó.

Además, le dio a conocer los supuestos ataques de la Jesuu en su contra que tuvo que soportar sobre todo en La casa de los famosos Colombia cuando la influenciadora fue reintegrada.

Valentina Lizcano no ha reaccionado a las palabras de Yina Calderón y sigue entreteniendo a sus seguidores con su contenido en redes sociales.

Artículos relacionados

Por su parte, Yina Calderón señaló recientemente que se alejará por unos días de las plataformas digitales debido a que considera que siente que darse un tiempo para ella debido a los dos nuevos proyectos que se aproximan como lo son su enfrentamiento con Andrea Valdiri y su ingreso a un nuevo reality en República Dominicana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri causa sensación al compararse con la Selección Colombia antes de pelear con Yina Calderón. Andrea Valdiri

Fans de Andrea Valdiri reaccionan tras decir que su pelea con Yina es una responsabilidad nacional

Andrea Valdiri asegura que su pelea con Yina Calderón es una responsabilidad nacional y genera reacciones entre sus fans.

Yina Calderón causa revuelo en redes al mencionar a Marcela Reyes. Yina Calderón

Yina Calderón lanza polémica frase y revive controversia relacionada con B-king: “Les mando a Marcela Reyes”

La frase de Yina Calderón sobre Marcela Reyes generó reacciones en redes sociales y reabre el debate por el caso B-king.

Aida Victoria Merlano Influencers

Juan David tejada, ex de Aida Victoria Merlano, lanzó certera opinión acerca de las infidelidades

Juan David Tejada se vio en la obligación de decir lo que piensa de las infidelidades cuando se tiene una pareja.

Lo más superlike

Axl Rose fue captado en TransMilenio Talento internacional

¿Axl Rose de Guns N’ Roses montó en TransMilenio en Bogotá? Así captaron al cantante

En redes se ha hecho viral una foto del cantante Axl Rose de los Guns N’ Roses supuestamente montando en TransMilenio tras su concierto en Bogotá.

Falleció el cantante Fede Dorcaz en México Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció el cantante Fede Dorcaz en extrañas circunstancias en México

Valentina Taguado se sinceró sobre su ausencia en MasterChef Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló la razón de su ausencia en MasterChef: "Diosito se llevó a mi aguelita"

La Segura sufre neuropatía La Segura

¿Qué es la neuropatía, enfermedad que padece la Segura?

Talento internacional

Emiliano Aguilar comparte foto de su hija y usuarios aseguran que es idéntica a su tía Ángela Aguilar