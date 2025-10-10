Yina Calderón se despachó contra Valentina Lizcano

La empresaria Yina Calderón le respondió a la actriz Valentina Lizcano luego de que esta defendiera a la Jesuu.

¿Qué dijo Valentina Lizcano sobre Yina Calderón?

Valentina Lizcano expresó en sus redes sociales su respaldo a la influenciadora Jesuu en medio de su pleito con Yina Calderón, subrayando la necesidad de presentar una demanda ante situaciones de discriminaci*n y advertencias.

Según la actriz, cuando una persona es intimidada es fundamental alzar la voz y por eso decidió hablar al respecto.

Además, Lizcano fue enfatizó al afirmar que el racism* no es una opinión, sino un delito que debe ser penalizado.

Por ello, hizo un llamado a no normalizar este tipo de comportamientos e impulsó a la caleña a tomar acción en el asunto.

Cabe destacar que, la Jesuu en efecto emprendió acciones legales contra Yina Calderón.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras las declaraciones de Valentina Lizcano en su contra?

La empresaria decidió responderle a Valentina Lizcano en su programa 'Escándalo TV' indicando que ella se estaba involucrando en dichos problemas para poder sonar en redes sociales, pues ya no tiene empleo como actriz.

"Como actriz ya nadie te da trabajo (...) sino te gustan los programas de polémica, chismes y lo que yo hago no los veas, no los consumas, ni siquiera sabía que eras creadora de contenido atrevida y no te pongas a defender a alguien si no sabes cuál es el problema", expresó.

Además, le dio a conocer los supuestos ataques de la Jesuu en su contra que tuvo que soportar sobre todo en La casa de los famosos Colombia cuando la influenciadora fue reintegrada.

Valentina Lizcano no ha reaccionado a las palabras de Yina Calderón y sigue entreteniendo a sus seguidores con su contenido en redes sociales.

Por su parte, Yina Calderón señaló recientemente que se alejará por unos días de las plataformas digitales debido a que considera que siente que darse un tiempo para ella debido a los dos nuevos proyectos que se aproximan como lo son su enfrentamiento con Andrea Valdiri y su ingreso a un nuevo reality en República Dominicana.