Claudia Bahamón habló del procedimiento estético al que se sometió años atrás

La presentadora Claudia Bahamón se sinceró frente a este tema que para muchos puede ser controversial.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Claudia Bahamón habló de su explantación mamaria. Foto | Canal RCN.

Recientemente, Claudia Bahamón, a quien vemos cada noche en las pantallas del Canal RCN en MasterChef Celebrity, llamó la atención en redes sociales al pronunciarse sobre un controversial tema para dar su opinión al respecto.

¿Qué dijo Claudia Bahamón sobre los procedimientos estéticos?

A través de la famosa dinámica de preguntas y respuestas, la presentadora del reality de cocina se mostró abierta responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas, una de ellas estuvo relacionada con un procedimiento que se realizó hace un tiempo, "¿Cómo le ha dio con la explantación mamaria?", escribió uno de los internautas.

Frente al tema, la modelo aseguró que se siente sana y ama verse natural, además reveló cómo ha sido su proceso desde que tomó esta decisión, dejando claro ante todo, que simplemente es un punto de vista y no pretende con su opinión señalar a otras mujeres.

"No quiero que luego de leerme la gente comience a pensar cosas erradas de la decisión que tomé pues algo que tengo claro es que esto lo hice por mí y no por nadie más. Entiendo que todos los cuerpos son diferentes, así como el sentir de cada uno", fueron las palabras de la opita.

¿Cuál fue la respuesta de Claudia Bahamón tras ser interrogada por su explantación mamaria?

De acuerdo con la famosa presentadora, es consciente de que no es ninguna autoridad para juzgar a nadie, por eso, no está en la posición de criticar a aquellas mujeres que tenga implantes, "quiero que eso quede muy claro", afirmó.

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Esto dijo Claudia Bahamón sobre los procedimientos estéticos. Foto | Canal RCN.

En cambio, expresó su completa disposición de poder brindar un buen ejemplo por medio de su experiencia, "y a quien le llegue el mensaje bien, y a quien no también", señaló.

El testimonio de la presentadora, se suma a muchos de otras importantes figuras del medio que, al igual que ella, también tomaron la valiente decisión de extraerse los implantes, esto como una clara señal de que más allá de los estereotipos, las mujeres están en la búsqueda de sentirse conformes con su cuerpo más allá de la validación de terceros.

Claudia Bahamón y Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025.
Claudia Bahamón compartió su testimonio sobre su explantación mamaria. Foto | Canal RCN.

 

