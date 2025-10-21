Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La tumba de B-King sorprende por su aspecto actual: así se ve en las recientes fotos

B-King fue hallado sin vida en México y sepultado en Medellín, Colombia días después de la tragedia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Imágenes recientes muestran el estado actual de la tumba de B-King
Revelan cómo luce hoy la tumba de B-King: las imágenes sorprendieron a todos. (Foto Canal RCN/Freepik)

El pasado 2 de octubre, familiares y amigos cercanos se reunieron para dar el último adiós al cantante urbano Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, quien fue hallado sin vida en territorio mexicano una semana después de ser reportado como desaparecido. Ahora, casi 20 días después de su funeral, se dieron a conocer imágenes de cómo luce actualmente su tumba.

¿Cómo luce actualmente la tumba de B-King, artista hallado sin vida en México?

Adriana Salazar, madre del joven cantante B-King, conmovió a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir una emotiva fotografía del estado actual de la tumba de su hijo. Sin añadir palabras y acompañada solo de una canción que transmitía paz, la mujer dejó ver el amor que se refleja en el lugar donde ahora descansa el cuerpo del artista.

B-King
Mamá de B-King enseña la tumba de su hijo y apunta a la injusticia | Foto del Canal RCN y Freepik.

En la imagen, publicada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram donde acumula una gran cantidad de seguidores, se observa cómo la tumba de B-King está adornada con decenas de flores de distintos tipos: girasoles, margaritas y rosas rojas que forman un corazón en la parte superior, además de un gran arreglo floral que la acompaña.

Cabe destacar que, según información revelada por Stefanía Agudelo, hermana del artista, Adriana decidió permanecer algunos días más en Colombia para acompañar a su hijo, que ahora descansa en paz en este lugar.

¿Qué se sabe de la misteriosa muerte de B-King en México?

Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de B-King y Regio Clown en territorio mexicano, las autoridades de ambos países iniciaron una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido con los jóvenes artistas, quienes días antes de su desaparición habían cumplido con compromisos laborales relacionados con sus carreras musicales.

Marcela Reyes confesó que siente la presencia de B-King en su casa
El músico B-King fue hallado sin vida el 22 de septiembre de 2025 en México. (Foto: Canal RCN)

La última vez que fueron vistos con vida fue el 16 de septiembre, justo antes de salir de un reconocido gimnasio ubicado en el sector de Polanco, Ciudad de México. Desde entonces fueron reportados como desaparecidos y, siete días después, hallados sin vida con graves signos de tortura.

Hasta el momento se desconocen los posibles responsables de este reprochable hecho, que continúa bajo investigación.

