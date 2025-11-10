Isabella Ladera se dejó ver muy enamorada en redes sociales junto a su novio, Hugo García. La modelo venezolana compartió un video, evidenciando lo enamorada que está del peruano.

¿Cuál fue el video que compartió Isabella Ladera junto a su pareja?

El video fue grabado dentro de un vehículo, donde viajan ambos, y allí Isabella canta parte de la letra de una canción para posteriormente tomar el rostro de su pareja y enviarle un beso.

Todo el tiempo hay sonrisas y mucha complicidad en la pareja, por lo que los internautas no dudaron en afirmar que el amor brota de esta pareja, aunque otros lanzaron algunas críticas contra la venezolana.

“Cómo hace para enamorarse tan rápido”, “cuánto ha durado en cada relación”, “Isabelita y su necesidad de mostrar al nuevo”, “hermosos los dos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron cibernautas.

En otro video publicado en redes sociales, esta vez por Hugo García, se mostraron compartiendo en la playa y realizando un juego muy llamativo.

La pareja lleva adelante su romance y se evidencia que cada vez están más enamorados. Las redes sociales han sido el mejor escenario para evidenciar que seguirán juntos, pese a las circunstancias adversas que debió afrontar ella recientemente.

¿Quién es Hugo García, el novio de Isabella Ladera?

Hugo García es modelo e influencer de origen peruano. Ha participado en realities de competencia y le gusta seguir un estilo de vida fitness. En Instagram suma 3 millones de seguidores y allí comparte contenido de su día a día, entre viajes y vlogs.

La pareja, hasta ahora, no ha dado muchos detalles de cómo inició su historia de amor, pero se presume que se conocieron en un evento de la Fórmula 1 realizado en Miami.

Isabella Ladera, por su parte, además de destacarse como modelo e imagen de marcas, crea contenido para redes sociales y hasta comparte trucos de belleza o bienestar para sus seguidores.

En una reciente dinámica en su cuenta personal, Ladera fue consultada por el uso de leche materna para una rutina de skin care y sorprendió con su respuesta.

La modelo venezolana manifestó abiertamente que, luego de dar a luz, no solo utilizaba su leche materna para alimentar a su bebé, sino también para bañarlo.

La revelación de Isabella generó críticas, pero también muchas dudas, por lo que no tardó en salir a la luz una opinión experta. Erika Romero, dermatóloga de la Universidad Cayetano Heredia, explicó que no existe evidencia científica que respalde el uso de la leche materna como tratamiento tópico para el rostro.