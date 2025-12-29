Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juan David Tejada, ex de Aida, dio de qué hablar al enseñar el regalo de Navidad que le dio a su hijo

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, sorprendió a su hijo Emiliano con un regalo de Navidad bastante particular.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juan David Tejada y el curioso regalo de Navidad que le dio a su hijo
Juan David Tejada y el curioso regalo de Navidad que le dio a su hijo. (Foto Canal RCN | Freepik).

Juan David Tejada, mejor conocido en redes sociales como ‘El agropecuario’, sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir momentos de calidad con su hijo Emiliano, producto de su relación con su expareja Aida Victoria Merlano. El hombre aprovechó la Navidad para sorprender al menor con un regalo bastante particular que desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

¿Cuál fue el regalo de Navidad que Juan David Tejada le dio a su hijo Emiliano?

‘El rey de los agropecuarios’ compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un corto audiovisual en el que presumió el tierno regalo con el que sorprendió a su pequeño hijo Emiliano.

Juan David Tejada causó revuelo al mostrar el regalo navideño que le dio a su hijo
Juan David Tejada causó revuelo al mostrar el regalo navideño que le dio a su hijo. (Foto Canal RCN).

Se trata de un encantador oso de felpa que en su interior conserva una grabadora de voz que contiene un audio que se activa una vez el peluche es levemente presionado. El audio en cuestión es la voz de Juan David Tejada, quien grabó un mensaje que el pequeño puede escuchar cuando él se encuentra ausente.

"Quiero decirte que te amo y que eres todo un mini agropecuario, te adoro con mi corazón y mi vida", se escucha en el audio.

Así mismo, el hombre presumió otros regalos que tenía preparados para su pequeño hijo entre lo que se encontraban juguetes y, al parecer, algunas prendas.

¿Juan David Tejada pasó Navidad junto a su hijo Emiliano?

Según se pudo apreciar por medio de las historias de Instagram de Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada no habría pasado la Navidad junto a su pequeño hijo Emiliano, pues la creadora de contenido presumió su primera festividad junto a Emiliano, sin mencionar al hombre.

Juan David Tejada hizo un regalo poco común a su hijo y generó reacciones
Juan David Tejada hizo un regalo poco común a su hijo y generó reacciones. (Foto Canal RCN).

Internautas especulan que no habría sido sino hasta el reciente fin de semana que Tejada se habría reunido con su hijo debido a las recientes publicaciones que hizo en sus redes sociales en donde dejó ver los regalos que tenía preparado para el menor y su tierna reacción al recibirlos.

