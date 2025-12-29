Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón presumió su reencuentro con prometida de Epa Colombia y causó revuelo en redes, así fue

A través de su cuenta de Instagram, Yina Calderón contó detalles de la razón por la que decidió visita a Karol Samantha.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Así fue el reencuentro de Yina Calderón con Karol Samantha. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Yina Calderón nuevamente capturó la atención en redes sociales tras presumir lo que fue su reencuentro como Karol Samantha, actual pareja de Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia.

¿Cómo fue el reencuentro de Yina Calderón y Karol, pareja de Epa Colombia?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, la polémica influencer mostró detalles de su reciente visita a uno de los salones de belleza de su amiga Epa Colombia, a donde llegó junto a sus hermanas.

Segundos más tarde, se mostró junto a Karol, quien le propuso hacer un contenido para redes sociales, dejando ver entre risas que ella no es muy buena para hacer este tipo de videos.

"O sea Karol, usted está segura que quiere hacer un TikTok conmigo y yo no bailo eso", dijo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia que luego aseguró que solo hace este tipo de cosas por las amigas.

Dicho esto, más tarde procedió a mostrar el tan mencionado Tik Tok, en el que ambas se pueden apreciar frente a la cámara haciendo un 'trend' que por estos días se ha tomado las redes sociales, se trata de 'La Villa', la nueva canción que estrenó Ryan Castro, junto a Kapo.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
La razón por la que Yina Calderón visitó la peluquería de Epa Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Yina Calderón visitó el salón de Epa Colombia?

De acuerdo con lo revelado por Calderón, su llegada a la peluquería de la empresaria de queratinas, se dio justamente porque busca realizarse el procedimiento que se practica por excelencia en este lugar, pues, según lo comentó, quiere que se su cabello se vea liso.

"Esto es pelo natural mi amor, esto es pelo humano, cuando se me seca se me vuelve crespo y yo quiero que se quede liso, no quiero utilizar plancha ni secador", comentó Yina.

Ante su petición, Karol le hace saber a la creadora de contenido que llegó al lugar indicado, pues ella misma aseguran que es la número 1.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón grabó TikTok con prometida de Epa Colombia.

Por su parte, la exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN, le hace saber a la mujer que, contrario a lo que pensaba, ella sí resultó siendo firme con Epa.

