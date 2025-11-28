Yeferson Cossio reveló qué es lo que más le atrae de una mujer: "Que esté bien delgadita"

Yeferson Cossio volvió a generar conversación en redes sociales después de participar en un podcast en el que se sinceró sobre sus gustos y preferencias románticas.

La conversación ocurrió mientras Cristian Pasquel lo entrevistaba, y el momento más comentado llegó cuando decidieron contactar en vivo a Carolina, la pareja actual del influenciador, para hacerle una pregunta inesperada.

¿Cómo surgió la pregunta que abrió la controversia con Yeferson Cossio en el podcast de Cristian Pasquel?

Pasquel invitó a Carolina a participar a través de una llamada y como parte del juego, le pidieron que formulara una pregunta para Yeferson, algo que él tuviera que responder al instante y sin pensar demasiado.

Fue entonces cuando ella lanzó la pregunta que se convirtió en el punto central del podcast ¿cuáles son los rasgos que más le gustan en una mujer?

La respuesta llegó sin rodeos, lo que hizo que el momento se volviera rápidamente viral en redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram y TikTok.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre sus gustos físicos en una mujer?

La respuesta del creador de contenido fue directa, clara y muy enfocada en el atractivo físico y expresó que le gustan las mujeres de contextura delgada, pero con características marcadas en cuanto a su figura, especialmente en la zona del busto.

Yeferson Cossio habló en un podcast sobre los rasgos físicos que más le atraen. (Foto: Canal RCN)

También agregó que para él es esencial que el rostro sea muy atractivo, dejando ver que su preferencia está basada en lo visual antes que en otros aspectos emocionales o intelectuales.

Muchos señalaron que su sinceridad refleja una postura sin filtros que lo ha caracterizado desde hace años, mientras que otros cuestionaron la superficialidad de su respuesta.

¿Por qué las declaraciones de Yeferson Cossio generaron tanta reacción en redes?

La razón principal del debate es que sus palabras alimentaron la conversación sobre los estándares de belleza que influyen en la cultura digital, mientras algunos defendieron que cada persona tiene derecho a tener preferencias físicas.

La revelación de Yeferson Cossio surgió tras una llamada en vivo con su pareja, Carolina. /Canal RCN

Yeferson por su parte dejó claro que él prefiere ser directo y sincero, y no como algunos hombres que fingen que solo les interesan los sentimientos para no “quedar mal” en público, para él sus gustos son claros y definidos, por lo que no considera que debe estar usando algún tipo de filtro para responder a esos interrogantes