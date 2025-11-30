Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu le pide perdón a Aida Victoria por haberle presentado al agropecuario

La Jesuu, además, se habría metido en problemas por culpa de Juan David Tejada, padre del hijo de Aida Victoria Merlano.

La Jesuu le pide perdón a Aida Victoria Merlano por haberle presentado al agropecuario y lanza acusaciones.
La Jesuu le pide perdón a Aida Victoria Merlano por haberle presentado al agropecuario.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 8 millones de seguidores, la reconocida y hermosa creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano le sigue sacando los trapitos al sol a su expareja y el papá de su pequeño hijo, Juan David Tejada; pues parece que le siguen ofendiendo bastante las publicaciones del hombre también conocido como ‘El Agropecuario’ en las que insinúa que ella no le deja ver al niño.

Aida Victoria explicó en su cuenta de esta red social que ella no se piensa quedar callada cada vez que él, según ella, la provoque con ese tipo de insinuaciones. Contó, además, que él solo parece darle visibilidad al hijo que, según ella, le da visualizaciones y que no se preocupa por sus otros dos hijos, pues al mayor, en palabras de Aida, no lo felicitó por su grado y a una niña más pequeña no se la dejan ver, pero él, en ese caso, no se queja.

¿Cómo le pidió perdón La Jesuu a Aida Victoria por haberle presentado al ‘Agropecuario’?

Tras estas acusaciones y todas las pullas que le lanzó a su ex, La Jesuu, influencer vallecaucana amiga de Aida Victoria, le escribió unos mensajes que la propia barranquillera hizo públicos y en los que le pide perdón por haberle presentado a un hombre de ese tipo y mostrándose impotente al no poder prever su forma de ser y sus defectos.

“Discúlpame, Victoria porque de verdad creí que él era el hombre indicado, cuando lo único que hacía era venderse al mejor postor. Nunca me imaginé que […] fuera capaz de tanto… desafortunadamente, no tenemos cómo leer el futuro, ni dimensionar los alcances de las personas” le escribió la Jesuu.

Aida Victoria Merlano lanzará un libro
¿Aida Victoria Merlano lanzará un libro sobre su amores? (Foto de Canal RCN e imagen de Freepik)

¿La Jesuu se metió en problemas por culpa de Juan David Tejada?

Aida le respondió a su amiga que no se sintiera culpable por algo que ella no podía saber y que sabe que ella también ha sufrido, por lo que el amor que le tiene nunca va a cambiar. Es luego de recibir ese mensaje, que La Jesuu confiesa que parece hacerse metido en problemas por culpa de él y lo que parecen ser conocidos en común.

“Cuando esa gente me agarró para cobrarle a él, yo pensé que iba a perder la […] ese día, nunca había sentido tantos días de persecución y todo por una plata que yo no me comí. Es que, en serio, no entiendo cómo un hombre que ha hecho tanto daño puede estar tan tranquilo, Victoria” respondió la famosa.

Aida, finalmente, publicando esa conversación, invita a La Jesuu a contar esa historia.

Aida Victoria Merlano le responde a Juan David Sepúlveda
Tras la indirecta que Juan David Tejada publicó junto a su hijo, Aida Victoria Merlano respondió con fuerza. (Foto del Canal RCN)
