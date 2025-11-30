Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano habría metido presión a Juan David Tejada tras indirecta: esto hizo él

Aida Victoria Merlano se despachó en contra de Juan David Tejada tras nombrar a su hijo para “sonar en redes”, y así reaccionó él.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Aida Victoria presionó a Juan David Tejada? La reacción de él sorprendió
La respuesta de Aida Victoria que habría puesto en aprietos a Juan David Tejada. (Foto Canal RCN).

El pasado sábado 29 de noviembre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada protagonizaron un nuevo escándalo en redes sociales luego de que el agropecuario publicara un post dedicado a su hijo por sus 4 meses. Esta acción ocasionó que la influenciadora estallara contra él y lo enviara a felicitar a otro de sus hijos que había alcanzado un logro importante.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

El agropecuario aprovechó el cumple mes de su hijo con Aida Victoria Merlano para compartir una publicación con el menor, algo que le molestó en gran medida a la influenciadora quien lo expuso una vez más al mencionar que él no respondía económicamente por el menor, así mismo le mencionó que otro de sus hijos se había graduado e insinuó que como el joven no era reconocido en redes por eso no lo mencionaba.

Aida Victoria Merlano le responde a Juan David Sepúlveda
Tras la indirecta que Juan David Tejada publicó junto a su hijo, Aida Victoria Merlano respondió con fuerza. (Foto del Canal RCN)

Ante esto, El agropecuario decidió actuar de manera inmediata ocasionando que internautas le informaran a Aida sobre lo sucedido. Así mismo, páginas dedicadas a las noticias de la farándula comentario que aseguraban que había metido la suficiente presión para que el hombre comenzara a presumir a sus otros hijos.

Artículos relacionados

El mensaje por parte del agropecuario en efecto felicitaba a uno de sus hijo más grandes, quien se habría graduado del colegio: "Felicidades hijo, vamos por más. Te quiero mucho, acá te estamos esperando"

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano al post de Juan David Tejada tras polémica con su hijo?

Una vez Aida se percató de que el agropecuario había realizado estas publicaciones mencionando a otros de sus hijos, Aida Victoria Merlano no dudó en respostear uno de los posts en donde el hombre había felicitado al joven graduado.

Aida Victoria Merlano y su inesperada reacción al video de su ex, Juan David Tejada
Aida Victoria Merlano habría respondido al polémico video de su ex Juan David Tejada. (Foto Canal RCN).

"¿Que si Aida coge presión? No mi vida, ella es la que mete, jajajaja. El agropecuario le hizo caso y felicitó al hijo de una, jajajaja", se lee en una publicación.

Ante esto, Aida Victoria solo se limitó a comentar con emojis riendo, algo que internautas tomaron como burla directa por la forma en la que el hombre abordaba la situación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Pajón celebra en el podio la victoria en la prueba femenina de ciclismo BMX. Mariana Pajón

Así se llama el hijo de Mariana Pajón: este es el significado detrás de su nombre

En las últimas horas, la medallista olímpica Mariana Pajón confirmó el nacimiento de su hijo con encantadora foto.

Mariana Pajón presentó a su bebé y sorprendió al mostrar su rostro sin filtros Mariana Pajón

Mariana Pajón ya es mamá: compartió la primera foto de su bebé ¡Y enseñó su rostro!

Mariana Pajón dio la bienvenida a su primer hijo y no dudó en compartir fotos del menor, con las que encantó a sus seguidores.

Beéle durante concierto en Bogotá. Beéle

Cara Rodríguez rompió el silencio tras ser captada en concierto de Beéle, ¿qué dijo?

Camila Rodríguez, expareja de Beéle, reveló detalles de cómo se sintió a lo largo del concierto que el artista ofreció en Bogotá.

Lo más superlike

Los artistas que encendieron el show de J Balvin en Medellín: la lista completa J Balvin

Estos son todos los artistas que se presentaron en el concierto de J Balvin en Medellín

J Balvin sorprendió a cientos de seguidores al invitar a más de 20 artistas durante su concierto en Medellín.

Beéle sorprende tras ser confundido con Dua Lipa en pleno evento en Bogotá Beéle

Beéle vivió divertido momento al ser confundido con Dua Lipa en Bogotá

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética

Chepe fortuna, La Sustituta, Enfermeras Producciones RCN

Chepe fortuna llega a Canal RCN y cambian horarios de Enfermeras y La Sustituta, aquí los detalles