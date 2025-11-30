Aida Victoria Merlano habría metido presión a Juan David Tejada tras indirecta: esto hizo él

El pasado sábado 29 de noviembre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada protagonizaron un nuevo escándalo en redes sociales luego de que el agropecuario publicara un post dedicado a su hijo por sus 4 meses. Esta acción ocasionó que la influenciadora estallara contra él y lo enviara a felicitar a otro de sus hijos que había alcanzado un logro importante.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

El agropecuario aprovechó el cumple mes de su hijo con Aida Victoria Merlano para compartir una publicación con el menor, algo que le molestó en gran medida a la influenciadora quien lo expuso una vez más al mencionar que él no respondía económicamente por el menor, así mismo le mencionó que otro de sus hijos se había graduado e insinuó que como el joven no era reconocido en redes por eso no lo mencionaba.

Tras la indirecta que Juan David Tejada publicó junto a su hijo, Aida Victoria Merlano respondió con fuerza. (Foto del Canal RCN)

Ante esto, El agropecuario decidió actuar de manera inmediata ocasionando que internautas le informaran a Aida sobre lo sucedido. Así mismo, páginas dedicadas a las noticias de la farándula comentario que aseguraban que había metido la suficiente presión para que el hombre comenzara a presumir a sus otros hijos.

El mensaje por parte del agropecuario en efecto felicitaba a uno de sus hijo más grandes, quien se habría graduado del colegio: "Felicidades hijo, vamos por más. Te quiero mucho, acá te estamos esperando"

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano al post de Juan David Tejada tras polémica con su hijo?

Una vez Aida se percató de que el agropecuario había realizado estas publicaciones mencionando a otros de sus hijos, Aida Victoria Merlano no dudó en respostear uno de los posts en donde el hombre había felicitado al joven graduado.

Aida Victoria Merlano habría respondido al polémico video de su ex Juan David Tejada. (Foto Canal RCN).

"¿Que si Aida coge presión? No mi vida, ella es la que mete, jajajaja. El agropecuario le hizo caso y felicitó al hijo de una, jajajaja", se lee en una publicación.

Ante esto, Aida Victoria solo se limitó a comentar con emojis riendo, algo que internautas tomaron como burla directa por la forma en la que el hombre abordaba la situación.