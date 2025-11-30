Marcela Reyes preocupó tras revelar que su casa sufrió una inundación, así quedó

Marcela Reyes, quien con frecuencia acapara la atención en rede sociales, recientemente preocupó a sus seguidores tras revelar que su casa sufrió una inundación en medio de una fuerte lluvia.

¿Qué pasó con Marcela Reyes y por qué se le inundó la casa?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida Dj colombiana ha construido una sólida comunidad de millones de personas, apareció mostrando cómo quedó su casa luego de que sufriera una inundación, "Cosas que no se ven, papi quería venirme a sorprender y salió sorprendido", escribió en sus historia refiriéndose a un amigo suyo creador de contenido.

En el video que posteó hace algunas horas, se puede observar que está en compañía del influenciador Javier Gómez, quien fue aspirante del primer grupo para ingresar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

"Aquí recordando que contigo todo es más divertido, hasta que se me inunde la casa, Javier Gómez Te amo", comentó la antioqueña.

¿A Marcela Reyes se le inundó la casa? Esto compartió la DJ colombiana

Aunque la también empresaria de ropa no reveló mayores detalles de lo ocurrido, en la grabación que publicó, se puede ver, en primer lugar, a Javier con un recogedor en sus manos intentando tomar el agua con este objeto para llevarla a un valde.

Además de esta imagen, también se observa lo que parece ser la sala de la casa de Reyes completamente inundada.

¿Cuándo se le inundó la casa a Marcela Reyes?

Teniendo en cuenta las palabras que compartió la exparticipante de 'Survivor, la Isla de los famosos', no se podría confirmar si el incidente se dio recientemente, o si responde precisamente a un recuerdo que simplemente quiso publicar junto a su amigo.

Marcela Reyes mostró que se le inundó la casa. Foto | Canal RCN.

Lo cierto, es que su casa si se quedó visiblemente afectada y seguramente tardaron un par de horas en lograr vaciar el lugar de todo el líquido que accidentalmente resultó en el interior de la lujosa vivienda.

Por ahora, fans de la también llamada 'Reina de la guaracha', esperan poder conocer mayores detalles de lo que pasó y así mismo saber que los daños en la casa no fueron mayores.