Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes preocupó tras revelar que su casa sufrió una inundación, así quedó

A través de sus historias en Instagram, Marcela Reyes compartió el video en el que quedó registrado cómo quedó su casa luego de este incidente.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Marcela Reyes durante entrevista en el Canal RCN.
Marcela Reyes preocupó al mostrar que se le inundó la casa. Foto | Canal RCN.

Marcela Reyes, quien con frecuencia acapara la atención en rede sociales, recientemente preocupó a sus seguidores tras revelar que su casa sufrió una inundación en medio de una fuerte lluvia.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Marcela Reyes y por qué se le inundó la casa?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida Dj colombiana ha construido una sólida comunidad de millones de personas, apareció mostrando cómo quedó su casa luego de que sufriera una inundación, "Cosas que no se ven, papi quería venirme a sorprender y salió sorprendido", escribió en sus historia refiriéndose a un amigo suyo creador de contenido.

Artículos relacionados

En el video que posteó hace algunas horas, se puede observar que está en compañía del influenciador Javier Gómez, quien fue aspirante del primer grupo para ingresar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

"Aquí recordando que contigo todo es más divertido, hasta que se me inunde la casa, Javier Gómez Te amo", comentó la antioqueña.

¿A Marcela Reyes se le inundó la casa? Esto compartió la DJ colombiana

Aunque la también empresaria de ropa no reveló mayores detalles de lo ocurrido, en la grabación que publicó, se puede ver, en primer lugar, a Javier con un recogedor en sus manos intentando tomar el agua con este objeto para llevarla a un valde.

Además de esta imagen, también se observa lo que parece ser la sala de la casa de Reyes completamente inundada.

¿Cuándo se le inundó la casa a Marcela Reyes?

Teniendo en cuenta las palabras que compartió la exparticipante de 'Survivor, la Isla de los famosos', no se podría confirmar si el incidente se dio recientemente, o si responde precisamente a un recuerdo que simplemente quiso publicar junto a su amigo.

Marcela Reyes durante entrevista en el Canal RCN.
Marcela Reyes mostró que se le inundó la casa. Foto | Canal RCN.

Lo cierto, es que su casa si se quedó visiblemente afectada y seguramente tardaron un par de horas en lograr vaciar el lugar de todo el líquido que accidentalmente resultó en el interior de la lujosa vivienda.

Por ahora, fans de la también llamada 'Reina de la guaracha', esperan poder conocer mayores detalles de lo que pasó y así mismo saber que los daños en la casa no fueron mayores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Pajón celebra en el podio la victoria en la prueba femenina de ciclismo BMX. Mariana Pajón

Así se llama el hijo de Mariana Pajón: este es el significado detrás de su nombre

En las últimas horas, la medallista olímpica Mariana Pajón confirmó el nacimiento de su hijo con encantadora foto.

Mariana Pajón presentó a su bebé y sorprendió al mostrar su rostro sin filtros Mariana Pajón

Mariana Pajón ya es mamá: compartió la primera foto de su bebé ¡Y enseñó su rostro!

Mariana Pajón dio la bienvenida a su primer hijo y no dudó en compartir fotos del menor, con las que encantó a sus seguidores.

Beéle durante concierto en Bogotá. Beéle

Cara Rodríguez rompió el silencio tras ser captada en concierto de Beéle, ¿qué dijo?

Camila Rodríguez, expareja de Beéle, reveló detalles de cómo se sintió a lo largo del concierto que el artista ofreció en Bogotá.

Lo más superlike

Los artistas que encendieron el show de J Balvin en Medellín: la lista completa J Balvin

Estos son todos los artistas que se presentaron en el concierto de J Balvin en Medellín

J Balvin sorprendió a cientos de seguidores al invitar a más de 20 artistas durante su concierto en Medellín.

Beéle sorprende tras ser confundido con Dua Lipa en pleno evento en Bogotá Beéle

Beéle vivió divertido momento al ser confundido con Dua Lipa en Bogotá

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética

Chepe fortuna, La Sustituta, Enfermeras Producciones RCN

Chepe fortuna llega a Canal RCN y cambian horarios de Enfermeras y La Sustituta, aquí los detalles