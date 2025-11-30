Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J Balvin y Maluma protagonizaron emotivo gesto durante concierto en Medellín, esto sucedió

El pasado 29 de noviembre, el cantante J Balvin ofreció un concierto sin precedentes en su tierra natal luego de 6 años de no presentarse en la ciudad.

J Balvin y Maluma vivieron emotivo momento durante concierto. Foto | AFP / Matt Winkelmeyer - AFP Martin Bernetti.

En la noche del pasado 29 de noviembre, la capital antioqueña vivió uno de los conciertos más esperados del año, pues tal y como se anunció, el cantante J Balvin llegó a su ciudad natal para ofrecer un show sin precedentes a miles de fans que se dieron cita en el estadio Atanasio Girardot.

¿Cuál el emotivo momento que protagonizaron Maluma y J Balvin durante concierto en Medellín?

Además del espectáculo de artista paisa, hubo un momento durante su presentación que emocionó y tocó las fibras de los fans, y es que Balvin invitó a su escenario a Maluma y juntos protagonizaron un entrañable abrazo que fue ovacionado por varios segundos y, que seguramente, quedará grabado en la memoria de muchos.

En los videos, en los que quedó registrado este instante, se puede apreciar cómo Maluma en pleno concierto se arrodilla y, segundos más tarde, es acompañado por Balvin, quien en un gesto de cariño lo toma por su cabeza y frente a frente se dicen algunas palabras.

¿Qué reacciones desató el reciente encuentro entre J Balvin y Maluma?

Como era de esperarse, el gesto de ambos intérpretes, desató reacciones no solo de parte de quienes tuvieron la posibilidad de verlo en vivo, sino también entre los internautas, quienes no se han guardado ningún comentario al respecto.

"Fue un concierto épico lleno de grandes artistas, buena música y mucho perreo", "De Medallo pal mundo", "Ay noooooo, me encantan, viva Medallo, viva Colombia", "Sencillamente los amo", "Ese Maluma es tan bello afuera y adentro", son algunos de los comentarios que se pueden leer .

Cabe señalar que el llamado 'Niño de Medellín' volvió a Medellín luego de seis años de no presentarse y sin duda su regreso fue por la puerta grande, pues fanáticos del reguetonero han aplaudido su impecable show.

En total, fueron más de 20 artistas que se unieron a una de las noches más importantes en la carrera del cantante. Entre ellos estuvieron: Reykon, Golpe a Golpe, Rayo y Toby, Fainal, Nio García, Eladio Carrión, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Kris R, Lennox, Ryan Castro, Kapo, De La Ghetto, Jowell y Randy, Tito El Bambino, Maluma, Farruko, DJ Snake, Chencho, 50 Cent, Yandel, Feid y Daddy Yankee.

