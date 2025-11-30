La emotiva razón por la que J Balvin rompió en llanto en su concierto en Medellín

El icónico cantante de música urbana J Balvin brindó uno de sus shows más importantes hasta el momento en su carrera artística bajo el nombre ‘Hecho en Medellín’. El evento estuvo marcado por diversos momentos, siendo uno de ellos protagonizado por su esposa Valentina Ferrrer y su hijo Río uno de los más conmovedores.

¿Valentina Ferrer y Río estuvieron en el concierto de J Balvin en Medellín?

El show en vivo de J Balvin en Medellín, el pasado sábado 29 de noviembre, estuvo lleno de momentos memorables desde el instante en que los asistentes ingresaron al Estadio Atanasio Girardot.

J Balvin en Colombia. (Foto de Jared C. Tilton/AFP)

El artista no solo ofreció una presentación de siete horas en la que más de veinte invitados lo acompañaron, también interactuó con el público antes de salir a escena mientras llevaba su icónico traje de Spaisaman, un personaje ficticio inspirado en Spider-Man.

La parte más emotiva de la noche llegó cuando, en una de las pantallas del recinto, se proyectó un video en el que su esposa Valentina Ferrer aparecía junto a su hijo Río, ambos vestidos como personajes del universo Marvel, enviándole un mensaje especial en medio de este evento tan importante para su carrera.

J Balvin y Valentina Ferrer

Ver a su familia en la pantalla del estadio, al que no habían podido asistir, hizo que J Balvin se conmoviera hasta las lágrimas mientras el público lo ovacionaba. El momento ocurrió justo antes de que interpretara ‘Río’, la canción inspirada en su hijo y en su esposa.



Este gesto terminó por convertirse en uno de los momentos más emotivos de la noche y dejó claro que, para J Balvin, su familia sigue siendo el motor más importante en medio de su carrera artística.

¿Qué dijo J Balvin tras finalizar su show de más de siete horas en Medellín?

Horas después de cerrar uno de los conciertos más importantes de su carrera, J Balvin reapareció en sus redes sociales para agradecer a sus fanáticos por lo vivido durante la noche. El artista aseguró que este espectáculo lo hizo sentir “en las nubes” por todo lo que experimentó sobre el escenario.

También agradeció a los asistentes por la energía que mantuvieron a lo largo de las siete horas que duró un evento que muchos ya catalogan como el mejor del año.