Greeicy revela video ensayando para el Megaland y encanta con participación de su hijo

Una de las artistas más esperadas de este noche en el Megaland 2025, el festival de música urbana más grande del país organizado por Páramo y Megalive, una marca RCN; es la caleña Greeicy, quien siempre ha encantado con su tono de voz, su gran movimiento de cadera, las letras de sus canciones y el sentimiento que les agrega al interpretarlas.

Este sábado 29 de noviembre se presentará tanto ella como su prometido Mike Bahía, padre de su hijo Kai, y ella no dudó en revelar en su cuenta oficial de Instagram con más de 23 millones de seguidores, cómo ha estado ensayando para ese show bogotano, pero con miles de asistentes de toda Latinoamérica.

Recomendaciones de seguridad para asistir al Megaland 2025.

¿Cómo han sido los ensayos de Greeicy para el Megaland 2025?

En el video que publicó Greeicy en la mañana de este sábado 29 de noviembre, la artista dejó ver algunos pasos de baile con los que brillará en el escenario y cómo los ensaya con sus bailarinas, usando ropa cómoda, pero las botas de tacón a las que se debe acomodar para que todo salga a la perfección.

Un protagonista del clip que llamó mucho la atención fue su hijo Kai, quien parece que estuvo dichoso de acompañarla en estos ensayos y trató de participar como pudo, pues no solo le dio una linda energía a su mamá con unos abrazos, sino que también era el encargado de brindarles agua a las bailarinas que terminaban tan cansadas con cada coreografía, detalles que encantó y llenó de ternura a los internautas.

¿Qué más se espera ver del Megaland 2025?

Recordemos que este festival reúne lo mejor de la música urbana, junto con los ritmos variados que pueden derivar de ésta, para darle al público una noche especial para cantar y bailar hasta el suelo.

No solo veremos a Greeicy con sus magníficos pasos de baile y su belleza inigualable, sino también al romántico de su prometido y a artistas internacionales como Álvaro Díaz, Arcángel y Sech, quienes ya han conquistado importantes escenarios internacionales y tienen éxitos que se han hecho muy virales en la última década.

Se trata de una noche llena de diversión, entretenimiento y sorpresas que, además, será transmitida por la app Canal RCN desde las 5:00 p.m. y por la señal principal desde las 6:00 p.m.