Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Greeicy revela video ensayando para el Megaland y encanta con participación de su hijo

Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía, no se quedó atrás en los ensayos de su mamá para el Megaland 2025 y encontró su manera de participar.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La cantante Greeicy y sus ensayos para el Megaland 2025 en los que participó su hijo Kai.
Greeicy y sus ensayos para el Megaland 2025 en los que participó su hijo Kai.

Una de las artistas más esperadas de este noche en el Megaland 2025, el festival de música urbana más grande del país organizado por Páramo y Megalive, una marca RCN; es la caleña Greeicy, quien siempre ha encantado con su tono de voz, su gran movimiento de cadera, las letras de sus canciones y el sentimiento que les agrega al interpretarlas.

Artículos relacionados

Este sábado 29 de noviembre se presentará tanto ella como su prometido Mike Bahía, padre de su hijo Kai, y ella no dudó en revelar en su cuenta oficial de Instagram con más de 23 millones de seguidores, cómo ha estado ensayando para ese show bogotano, pero con miles de asistentes de toda Latinoamérica.

Recomendaciones de seguridad para asistir al Megaland 2025 este 29 de noviembre.
Recomendaciones de seguridad para asistir al Megaland 2025.

¿Cómo han sido los ensayos de Greeicy para el Megaland 2025?

En el video que publicó Greeicy en la mañana de este sábado 29 de noviembre, la artista dejó ver algunos pasos de baile con los que brillará en el escenario y cómo los ensaya con sus bailarinas, usando ropa cómoda, pero las botas de tacón a las que se debe acomodar para que todo salga a la perfección.

Un protagonista del clip que llamó mucho la atención fue su hijo Kai, quien parece que estuvo dichoso de acompañarla en estos ensayos y trató de participar como pudo, pues no solo le dio una linda energía a su mamá con unos abrazos, sino que también era el encargado de brindarles agua a las bailarinas que terminaban tan cansadas con cada coreografía, detalles que encantó y llenó de ternura a los internautas.

¿Qué más se espera ver del Megaland 2025?

Recordemos que este festival reúne lo mejor de la música urbana, junto con los ritmos variados que pueden derivar de ésta, para darle al público una noche especial para cantar y bailar hasta el suelo.

No solo veremos a Greeicy con sus magníficos pasos de baile y su belleza inigualable, sino también al romántico de su prometido y a artistas internacionales como Álvaro Díaz, Arcángel y Sech, quienes ya han conquistado importantes escenarios internacionales y tienen éxitos que se han hecho muy virales en la última década.

Artículos relacionados

Se trata de una noche llena de diversión, entretenimiento y sorpresas que, además, será transmitida por la app Canal RCN desde las 5:00 p.m. y por la señal principal desde las 6:00 p.m.

El cantante Mike Bahía cuenta cómo se siente previo al Megaland 2025 y habla del crecimiento que ha tenido.
Mike Bahía cuenta cómo se siente previo al Megaland 2025 y habla del crecimiento que ha tenido.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jessi Uribe en el Canal RCN. Jessi Uribe

Jessi Uribe enternece con gesto hacia Emilia antes de su más reciente show

El cantante Jessi Uribe se mostró más enamorado que nunca de la pequeña Emilia, por lo que mostró su despedida antes de subirse al escenario.

Un video viral reavivó la teoría de que “Callaíta” habría sido inspirada en Cazzu. Cazzu

Un video de Tik Tok revivió la teoría de que “Callaíta” de Bad Bunny es inspirada en Cazzu

Un video viral en TikTok recopiló coincidencias que reavivaron el rumor de que “Callaíta” de Bad Bunny estaría inspirada en Cazzu.

Arcángel reveló su obsesión fashionista y los relojes que superan los millones. Arcángel

Arcángel reveló cuál es su ‘gustico culposo’ a la hora de comprar ¡este es su exhorbitante precio!

Arcángel sorprendió al confesar que la moda es su mayor obsesión y que cada accesorio de lujo que colecciona refleja disciplina, carácter y metas cumplidas.

Lo más superlike

Dua Lipa sorprende al ponerse sombrero vueltiao en pleno concierto Dua Lipa

Esta fue la reacción de Dua Lipa posando con un sombrero vueltiao en su concierto

Dua Lipa conmocionó a los colombianos, luego de posar en una foto con el emblemático sombrero vueltiao en su concierto.

Edgar Vivar asiste a la ceremonia de apertura del 11º Festival Anual de Cine de Guadalajara - Roberto Gómez Bolaños, alias "Chespirito", gesticula durante el "Tercer Encuentro Mundial de Valores" en Monterrey, Nuevo León. Roberto Gómez Bolaños

Édgar Vivar, 'El señor Barriga', conmovió al recordar a 'Chespirito' a 11 años después de su muerte

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética

WhatsApp Web Tecnología

WhatsApp Web: el paso clave que todos olvidan al desconectarse y no es cerrar sesión

Chepe fortuna, La Sustituta, Enfermeras Producciones RCN

Chepe fortuna llega a Canal RCN y cambian horarios de Enfermeras y La Sustituta, aquí los detalles