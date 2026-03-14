Isabella Valdiri, hija mayor de Andrea Valdiri, celebró sus 15 años y la fiesta organizada por la empresaria ha dado de qué hablar en redes sociales. Muchos hechos para el recuerdo ha dejado la espectacular celebración realizada en un centro de eventos de Cartagena.

La Valdiri, por ejemplo, decidió regalarle un vehículo a su hija, mientras que una invitada sorprendió a la adolescente con un viaje para dos personas a París, Francia. Otra situación en particular ocurrió con el tradicional baile del vals que protagonizó Isabella junto al actual novio de la barranquillera, Daniel Sepúlveda.

¿Por qué criticaron a Isabella, hija de Andrea Valdiri, en medio de la celebración de su fiesta de 15 años?

La fiesta ha suscitado todo tipo de comentarios, aunque no todos han sido positivos. En redes, hubo personas que criticaron un detalle en particular en la quinceañera.

Andrea Valdiri "botó la casa por la ventana" para celebrar los 15 años de su hija mayor, Isabella. (Foto Canal RCN).

Las críticas surgieron contra ella porque en un momento dado decidió quitarse los zapatos y quedarse totalmente descalza. Así, justamente, se evidenció en el momento en que la adolescente recibe de una invitada su regalo de viaje a París.

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“¿Y las sandalias de descanso?”, “anda, pero la sencillez no quiere decir andar descalza, unas sandalias cómodas”, opinaron algunos internautas. Otros aprovecharon el momento y destacaron que seguramente nada le faltará a ella, incluso, hicieron énfasis en cómo Isabella se pudo dar el lujo de tener fiesta y un gran viaje por sus 15.

Frente al hecho de estar descalza, algunos usuarios la apoyaron y afirmaron que estar así es un claro ejemplo de su sencillez.

“Ella es única, muy sencilla”, “ella es original”, “divina, sencillez total”, “eso es ser humilde”, “Isa se gozó su fiesta”, “qué relax de jovencita”, “vale la pena el gasto, qué hermoso”.

¿Felipe Saruma estuvo en la celebración de 15 años de la hija de Andrea Valdiri?

Los internautas han estado muy atentos a la celebración de 15 de Isabella Valdiri; algunos, incluso, recordaron a Felipe Saruma, quien fue esposo de la bailarina y empresaria.

Hubo personas que dijeron que el bumangués se merecía estar en esa fiesta, aunque difícilmente pudiera pasar. “El que merece estar ahí era Saruma”, escribió un usuario de redes sociales.

El nombre de Felipe Saruma salió a relucir en medio de la fiesta de 15 de Isabella Valdiri. Fotos: RCN

Felipe Saruma y Andrea Valdiri no habrían quedado en buenos términos. La pareja estuvo casada por cerca de un año y su ruptura causó gran sorpresa.

Aun así, en el tiempo que estuvieron juntos Saruma formó un gran vínculo con la hija mayor de Andrea, además, estuvo atento a los primeros meses de vida de Adhara, la menor de la barranquillera.

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Felipe presenció el nacimiento de Adhara y muchos creyeron que asumiría el rol de padre ante las disputas de La Valdiri con Lowe León. Sin embargo, Saruma y Valdiri terminaron y Lowe reclamó sus derechos como papá.