Valentina Taguado arremetió contra Yina Calderón tras Stream Fighters: “Eso no es ser inteligente”

Luego de la sorpresiva decisión de Yina Calderón de retirarse del enfrentamiento con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, Johana Velandia y Valentina Taguado debatieron el tema en ¿Qué hay pa’ dañar?.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre Yina Calderón tras Stream Fighters 4?

En el programa matutino transmitido por la app del Canal RCN, Valentina Taguado habló sobre Yina Calderón y mencionó que su primera impresión durante la entrevista que le hizo a la influencer fue muy diferente a lo que esperaba.

“Es hasta inteligente”, dijo Valentina Taguado; sin embargo, su percepción cambió luego del enfrentamiento en Stream Fighters.

Por su parte, Johana Velandia comentó que muchos internautas consideraban que Yina había sido muy lista por su pronta renuncia durante el combate evitándose incumplimientos al contrato firmado.

Johana y Valentina opinaron sobre la polémica actuación de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Valentina Taguado respondió: “Eso no es ser inteligente. ¿Por qué? Supuestamente para no pagar una multa, entonces fue, se paró en el ring y no boxeó”. Además, criticó a Yina mientras está fuera solo denigra a los demás a través de una pantalla y las redes sociales.

“Si tú no eres capaz de ponerte los ovarios bien puestos para prepararte con algo que tú misma aceptaste…”, añadió Valentina.

¿Qué dijeron Johana Velandia y Valentina Taguado sobre Westcol?

Valentina felicitó a Andrea Valdiri, destacando su disciplina y esfuerzo en el ring. Sin embargo, dejó claro que no estuvo bien lo que dijo WestCol tras el enfrentamiento. Johana Velandia coincidió, señalando que el comentario del organizador se pasó de la raya.

“No veo la necesidad de que el mismo organizador denigre a una de las participantes: ya ella lo hizo sola”, expresó Valentina entre risas. “Me parece una falta de todo”, añadió.

Johana Velandia también criticó que Yina generara un bombardeo en redes sociales con comentarios sobre el pesaje, los guantes y una serie de exigencias para no participar en el enfrentamiento como debía.

“Me parece una falta de respeto”, reiteró Valentina.

Las dos presentadoras coincidieron en que Yina no se preparó adecuadamente y no llegó al peso indicado, sino que presentó unos kilos de más. Mientras Valdiri si estuvo entrenando para darlo todo.

Finalmente, Valentina Taguado dejó claro que no es nada personal con la influencer: “Yo no tengo nada en contra de Yina Calderón”.