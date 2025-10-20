Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karely Ruiz sorprende con nuevo look tras su victoria en Stream Fighters 4

Karely Ruiz celebró su victoria en Stream Fighters 4 con una transformación inesperada que dejó a todos sus seguidores intrigados.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karely Ruiz diciendo que quiere ser amiga de Karina García
Confesión viral de Karely Ruiz sobre Karina García. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Karely Ruiz volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez no por su desempeño en el cuadrilátero, sino por un cambio de imagen que generó furor en redes sociales.

Tras su victoria frente a la colombiana Karina García en Stream Fighters 4, Karely compartió una fotografía en sus historias de Instagram en la que luce un look completamente renovado.

¿Cómo luce Karely Ruiz después de su triunfo en el ring?

En la imagen lleva el cabello negro, corto y liso, con un ligero toque de ondas en las puntas, un nuevo estilo representa un giro respecto a su apariencia anterior, cuando llevaba el cabello largo y con más volumen.

El cambio fue celebrado por miles de sus seguidores, quienes destacaron que, además de su talento y disciplina, Karely continúa reinventando su imagen sin perder su esencia.

El evento, organizado en el Coliseo MedPlus de Bogotá, no solo marcó uno de los momentos más comentados de la noche, sino que también consolidó a Karely como una de las participantes más queridas por el público. Su pelea con Karina García fue calificada por muchos como una de las más limpias y emocionantes de la jornada, reflejando respeto mutuo y entrega total en el ring.

¿Qué dijo Karely Ruiz sobre su rival antes del enfrentamiento?

Semanas antes del combate, Karely participó en una transmisión en vivo con sus seguidores, donde respondió varias preguntas sobre su participación en Stream Fighters 4. Uno de los temas que más llamó la atención fue su relación con Karina García, a lo que la mexicana respondió con serenidad y una sonrisa: “La verdad no, no hay nada de qué hablar por el momento”.

Sus palabras reflejaban el enfoque competitivo con el que asumió el evento, dejando claro que su prioridad era el encuentro deportivo. Sin embargo, también demostró una actitud abierta al diálogo y la camaradería, agregando: “Ya después de la pelea, ahora sí nos hacemos amigas, mientras somos rivales”. Esta declaración anticipaba el respeto y profesionalismo con los que ambas creadoras se enfrentaron esa noche.

¿Cómo ha reaccionado el público tras su victoria y cambio de look?

Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios sobre Karely Ruiz. Muchos de sus seguidores la felicitaron por su desempeño, mientras otros destacaron su elegancia y confianza al mostrar su nuevo estilo. La mexicana, que ha sabido equilibrar su carrera en el entretenimiento con una presencia digital sólida, demostró que su influencia va más allá de la pantalla.

El triunfo en Stream Fighters 4 y su cambio de look parecen marcar el inicio de una nueva etapa para ella. Entre halagos, memes y mensajes de apoyo, Karely se posiciona como una de las figuras más comentadas del momento, no solo por su desempeño deportivo, sino por la autenticidad con la que vive cada experiencia.

Con esta transformación, Karely Ruiz no solo cerró un capítulo dentro del ring, sino que abrió otro fuera de él, consolidando su imagen como una mujer fuerte, versátil y dispuesta a seguir sorprendiendo.

