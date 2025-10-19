Mamá de Baby Demoni rompe el silencio con estremecedor testimonio y fuertes acusaciones: "La peor"

El caso de la muerte de la influencer Alejandra Esquin, quien en redes sociales se llamaba Baby Demoni, sigue siendo controversial.

No se sabe cómo murió la influenciadora, quien era amiga de Yina y Juliana Calderón, pues las versiones que rondan es que ella misma habría causado su final, pero también podría haber sido el actor de su deceso, su compañero sentimental que en redes aparece como Samor One.

¿Cuáles son las álgidas acusaciones que hizo la mamá de Baby Demoni?

Entre lo más nuevo, la mamá de Baby Demoni rompió el silencio. Con la mirada triste e intentando no llorar, la señora pidió a las autoridades para que la muerte de su hija no quede impune, ya que quienes la conocían sabían que ella era buena.

Luego de esto, lanzó álgidas acusaciones en contra del novio de su fallecida hija.

"Tenemos muchas historias con mi hija... Muchas veces se sentó a contarme todo lo que pasaba en su relación, a veces llegaba con su ropa a la casa y la de la niña que porque ella no quería más vivir más con él; la tenía tan manipulada... Le hacía daño a mi hija, varias veces la g0lpeó", destapó la señora.

En la misma línea, indicó que su hija estaba enamorada, mientras notaba que su yerno le sentía "envidia" y "rabia".

La muerte de Baby Demoni está en investigación | Foto Freepik.

¿Cómo vivió la mamá de Baby Demoni la muerte de su hija?

La señora comentó que le decía a su hija que ella estaba para tener a otras personas, ser grande y brillar. Además, lo único que quería es que fuese feliz.

"Fue buena hija... Estar en una clínica hablándole al oído, fue la peor noche de mi vida, sin ella poderse mover y decirle 'mi amor, quédate', yo sabía que ella estaba luchando, le salió una lágrima del ojito, yo gritaba y le pedía a Dios que me pusiera en el lugar de ella", confesó llorando.

Luego de esto, remarcó que Miguel López, nombre de pila de Samor, se la "arrebató". De igual modo, expresó que sus días empezaron a ser grises, tenían una sólida comunicación y nunca esperó que fuese a partir de este mundo.