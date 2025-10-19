La Jessu se quedó esperando a que Las Calderón cumplieran sus advertencias

La noche del sábado 18 de octubre será una noche inolvidable para los colombianos, pues se vivió uno de los eventos más esperados del año: Stream Fighters, en donde varios creadores de contenido tanto nacional e internacional se enfrentaron en el ring.

¿Cómo se vivió Stream Figthers 4?

El evento organizado por Westcol, ‘Stream Figthers’, prometía ser un momento épico y así fue, pues se vivieron tantas emociones en tan pocas horas que, hasta hoy, domingo 19 de octubre, se sigue hablando del tema que es tendencia en redes sociales.

Por un lado, la entrada triunfal de Karina García con Yailin, la más viral fue tan épica que, así la paisa haya perdido contra Karely Ruiz, se robó todos los aplausos y la admiración, además porque perdió su miedo y se enfrentó en el ring.

Además, la pelea más esperada de la noche de Andrea Valdiri VS Yina Calderón, no se llevó a cabo debido a que la empresaria huilense se retiró del combate a solo 20 segundos de que haya iniciado el primer round. Esto generó muchas críticas e incluso risas y quien más disfrutó el momento fue la Jesuu, quien quería ver derrotada a Calderón.

¿Cómo reaccionó La Jesuu a la derrota de Yina Calderón en Stream Fighters?

En medio del momento lleno de tensión en Stream Fighters, ni los asistentes al evento, ni quienes no se perdieron la transmisión en vivo entendían lo que estaba sucediendo, pues tan solo a 20 segundos de que haya iniciado el primer round entre Valdiri VS Calderón, la polémica empresaria se dio por vencida.

Es por eso que, La Jesuu, quien estaba en primera fila para ver la esperada pelea, reaccionó con mucha gracia ante la derrota de Yina, quien se ha encargado de hablar muy mal de ella a través de las redes sociales.

Las hermanas Calderón no cumplieron sus advertencias contra La Jesuu. (Foto: Canal RCN)

Al parecer, como la creadora de contenido lo dejó ver en sus historias, disfrutó del momento en el que Yina se dio por vencida, sin embargo, horas más tarde escribió un mensaje que generó dudas.

¿Qué escribió La Jesuu en contra de las Calderón?

Las diferencias entre La Jesuu y Yina Calderón tomaron mucha más fuerza en La casa de los famosos Colombia 2025, pues, aunque todo parecía ser que ellas ya se habían hecho amigas, eso no fue así y todo empeoró.

En contexto, luego de que se acabara el reality, Yina se ha encargado de hablar muy mal de La Jesuu y en ese problema se metió Juliana Calderón, quien, por defender a su hermana, lanzó fuertes advertencias a la influencer.

Las Calderón no cumplieron sus advertenias en contra de La Jesuu. (Foto: Canal RCN)

Las advertencias se trataban de que si en Stream Fighters, Juliana se encontraba La Jesuu, “le daría su traque”, pero resulta que, cuando al Jesuu se encontró con la familia Calderón en el evento, nadie hizo nada, de hecho, ella los enfrentó, pero no pasó nada y por eso, se preguntó ¿cuál era la advertencia?