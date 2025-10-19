Yailin la más viral termina en fiesta con Karina García tras combate | VIDEO

La influenciadora Karina García acaparó la atención en el evento de boxeo de Stream Fighters. Una de las razones de esto fue por su entrada con la cantante Yailin la más viral.

Sí, la cantante dominicana Yailin la más viral arribó a Bogotá para acompañar a Karina García antes de enfrentarse contra la mexicana Karely Ruiz.

Artículos relacionados Talento nacional La reconocida actriz Judy Henríquez fue víctima de rechazo por su edad: colegas se pronunciaron

¿Por qué admiraron a Karina García tras el evento de boxeo?

Aunque Karina García perdió y no se llevó el cinturón, la influencer paisa se ganó los aplausos de muchos.

Por un lado, los seguidores destacaron la valentía de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia al no abandonar el enfrentamiento; como sucedió con Yina Calderón, que se negó ante Andrea Valdiri.

Por otro lado, la entrada de Karina con Yailin fue calificada por una buena cantidad de espectadores como la mejor.

Yailin la más viral cantó en apoyo a Karina García | Foto Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP y Canal RCN.

Sin embargo, aparte del agradecimiento de la paisa con la dominicana, resulta que la misma cantante internacional resultó compartiendo un video celebrando al lado de la influencer.

Karina García y Yailin la más viral no solo entretuvieron en el evento de boxeo, sino que también horas después debido a que se fueron a celebrar por todo lo alto.

¿Cuál es el video de Yailin la más viral celebrando junto a Karina García?

Ambas aparecieron disfrutando y bailando en un establecimiento. Entonces, una de las historias en Instagram que más impresionó fue la cercanía entre Yailin con Karina cantando reguetón.

La influenciadora y la cantante entonaron la canción de Una noche en Medellín, ambas abrazadas y sonrientes.

"Medellín, bebé. Colombia y RD (República Dominicana), mi amor", expresó Karina García frente a la cámara del teléfono celular de Yailin la más viral.

Así las cosas, todo parece indicar que Karina García y Yailin tienen una buena comunicación, hasta el punto en el que fueron vistas de manera conjunta en sus redes sociales.

Este es el video:

En la entrada de Karina García, en Stream Fighters, Yailin la más viral cantó Bing Bong, todos los asistentes la acompañaron en coro y la artista quedó muy contenta, hasta subió otro clip agradeciendo por la energía que sintió en Colombia.