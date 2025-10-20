Él es Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

Aunque no ha comenzado la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, varios navegantes han compartido varias opiniones a través de las redes sociales acerca de los participantes que entrarían al programa.

Por esta razón, que ya salió el primer grupo de aspirantes y tu voto es primordial para que elijas a tu celebridad que quieres ves en la casa más famosa del país cuando se abran sus puertas.

Recuerda que ya están abiertas las votaciones, puedes realizar las votaciones mediante la página de lacasadelosfamososcolombia.com. Se conocerá el nombre del primer participante el próximo domingo 26 de octubre a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

¿Quién es y a qué se dedica Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

¿A qué se dedica Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

Creador de contenido digital, bailarín, modelo y DJ, Javier Gómez es uno de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

Sin duda, Javier cuenta con una polifacética personalidad, en la que demuestra la gran habilidad que tiene en el campo artístico y, también, al ser un gran referente en el mundo de la danza.

Por su parte, Javier ha demostrado tener una seguridad, autenticidad y varios talentos, al tener un estilo de vida saludable y adquirir la admiración por parte de sus seguidores, llevando en alto su carrera artística.

¿Por qué razón Javier Gómez es un aspirante ideal para La casa de los famosos Colombia?

¿Por qué razón Javier Gómez es un aspirante ideal para La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Javier Gómez se encuentra soltero, pues no tiene una relación sentimental hace un largo periodo de tiempo. Además, demuestra con su personalidad que cuando algo le gusta, es sincero y lo hace notar.

Así también, Javier ha demostrado que la disciplina y su creatividad, es base primordial en su amplia trayectoria profesional, ganándose la admiración por parte de sus seguidores al ser un gran representante de la danza.

Javier ha demostrado a través de sus redes sociales que lleva en alto la cultura y el baile en sus adentros, al ser nacido en Barranquilla y participar en tradicionales Carnavales de su ciudad.

Si te gusta la danza, el carisma y la espontaneidad, Javier Gómez es el candidato ideal para ingresar a La casa de los famosos Colombia. Recuerda votar por tu celebridad favorita para conocer el nombre del primer participante que ingresará a la casa más famosa del país.