Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Él es Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

Javier Gómez es uno de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia. Tu voto es clave para conocer al primer participante.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026?
Javier Gómez es uno de los primeros aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Aunque no ha comenzado la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, varios navegantes han compartido varias opiniones a través de las redes sociales acerca de los participantes que entrarían al programa.

Por esta razón, que ya salió el primer grupo de aspirantes y tu voto es primordial para que elijas a tu celebridad que quieres ves en la casa más famosa del país cuando se abran sus puertas.

Recuerda que ya están abiertas las votaciones, puedes realizar las votaciones mediante la página de lacasadelosfamososcolombia.com. Se conocerá el nombre del primer participante el próximo domingo 26 de octubre a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

¿Quién es y a qué se dedica Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

¿Quién es Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026?
¿A qué se dedica Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

Creador de contenido digital, bailarín, modelo y DJ, Javier Gómezes uno de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

Sin duda, Javier cuenta con una polifacética personalidad, en la que demuestra la gran habilidad que tiene en el campo artístico y, también, al ser un gran referente en el mundo de la danza.

Por su parte, Javier ha demostrado tener una seguridad, autenticidad y varios talentos, al tener un estilo de vida saludable y adquirir la admiración por parte de sus seguidores, llevando en alto su carrera artística.

¿Por qué razón Javier Gómez es un aspirante ideal para La casa de los famosos Colombia?

¿Quién es Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026?
¿Por qué razón Javier Gómez es un aspirante ideal para La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Javier Gómez se encuentra soltero, pues no tiene una relación sentimental hace un largo periodo de tiempo. Además, demuestra con su personalidad que cuando algo le gusta, es sincero y lo hace notar.

Así también, Javier ha demostrado que la disciplina y su creatividad, es base primordial en su amplia trayectoria profesional, ganándose la admiración por parte de sus seguidores al ser un gran representante de la danza.

Javier ha demostrado a través de sus redes sociales que lleva en alto la cultura y el baile en sus adentros, al ser nacido en Barranquilla y participar en tradicionales Carnavales de su ciudad.

Si te gusta la danza, el carisma y la espontaneidad, Javier Gómez es el candidato ideal para ingresar a La casa de los famosos Colombia. Recuerda votar por tu celebridad favorita para conocer el nombre del primer participante que ingresará a la casa más famosa del país.

Recuerda que puedes realizar tu voto a través de lacasadelosfamososcolombia.com. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 26 a las 4 p.m. Se conocerá el nombre del primer participante el próximo domingo 26 de octubre a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Ellos son los primeros aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026. La casa de los famosos

¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el primer grupo y cómo elegir a tu favorito

Las puertas de La casa de los famosos Colombia 2026 abrirán pronto. Conoce el nombre de los seis aspirantes del grupo 1.

¿Quién es Juanchin, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026? La casa de los famosos

¿Quién es y a qué se dedica Juanchin, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026?

Él es Juanchin, el creador de contenido digital que es uno de los primeros aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Quién es Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026? La casa de los famosos

Él es Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

Nicolás Arrieta es uno de los primeros aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3. Tu voto será clave si quieres verlo dentro.

Lo más superlike

Karina García y Altafulla Karina García

El gesto de Altafulla con Karina García tras su enfrentamiento que causó revuelo

Altafulla reaccionó a la participación de Karina García en 'Stream Fighters 4' y dividió opiniones.

Una propuesta de matrimonio sorprendió a todos en medio del Stream Fighters 4 en el Coliseo MedPlus. Talento internacional

Una inesperada propuesta de matrimonio detuvo Stream Fighters 4 y emocionó a Westcol

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?