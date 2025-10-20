Video estremecedor: cumplen último deseo de Baby Demoni poniéndole canción frente a su tumba

La muerte de la influenciadora Alejandra Esquin, quien en las plataformas digitales aparece como Baby Demoni, sigue causando reacciones.

¿Qué pasó con Baby Demoni?

Es una incógnita cómo falleció la creadora de contenido, puesto que hay diversas versiones. Por un lado, se dice que ella misma habría provocado su deceso, mientras que, por el otro, se sostiene que la pareja de la influencer, conocido como Samor One, habría tenido que ver.

Mientras avanzan las investigaciones, se hizo viral un video en el que cuestionaron a Baby Demoni sobre cuál canción le gustaría que pusieran en su funeral.

¿Cómo le cumplieron el último deseo a Baby Demoni?

Resulta que cumplieron la voluntad de la influencer, ya que en otro video se mostró parte de la despedida a la creadora de contenido y el momento en el que le pusieron la canción en el cementerio.

La canción que Baby Demoni había pedido que le pusieran en su funeral era la de El hijo del pueblo de Vicente Fernández.

La muerte de Baby Demoni está en investigación | Foto Freepik.

En el más reciente video se observa que hicieron realidad la voluntad de la influenciadora.

"Cumplimos con poner tu canción", se lee.

Efectivamente, el clip muestra el triste momento en el que llevan a la fallecida joven con los asistentes a su despedida, quienes caminaban mientras la sostenían y se escuchaba la mencionada canción.

Asimismo, el contenido fue compartido por amigos de Baby Demoni, quienes a la vez le consignaron un emotivo mensaje para decirle adiós de este mundo terrenal.

"Gracias por la amistad que nos brindaste, mi reina, nos vamos con absolutamente todo lo vivido y bonito que nos regalaste. ¡Te amamos, mi reina! Baby Demoni por siempre", se interpreta en TikTok.

¿Qué expresó la mamá de Baby Demoni tras la muerte de la influencer?

La mamá de Baby Demoni rompió el silencio. En redes sociales, la señora expresó el dolor que le dio la pérdida de su hija, a la vez que hizo álgidas acusaciones en contra de la pareja de la influencer, pues, entre sus palabras, expresó que la "manipulaba" y se la "arrebató".

Por lo tanto, pidió a las autoridades para que no desistan de investigar y esclarecer lo que ocurrió con Baby Demoni.