Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Video estremecedor: cumplen último deseo de Baby Demoni poniéndole canción frente a su tumba

Baby Demoni fue despedida y le hicieron realidad la voluntad que pidió en vida con una petición musical que hace llorar.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Muerte
Video estremecedor: cumplen último deseo de Baby Demoni poniéndole canción frente a su tumba | Foto de Freepik.

La muerte de la influenciadora Alejandra Esquin, quien en las plataformas digitales aparece como Baby Demoni, sigue causando reacciones.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Baby Demoni?

Es una incógnita cómo falleció la creadora de contenido, puesto que hay diversas versiones. Por un lado, se dice que ella misma habría provocado su deceso, mientras que, por el otro, se sostiene que la pareja de la influencer, conocido como Samor One, habría tenido que ver.

Mientras avanzan las investigaciones, se hizo viral un video en el que cuestionaron a Baby Demoni sobre cuál canción le gustaría que pusieran en su funeral.

¿Cómo le cumplieron el último deseo a Baby Demoni?

Resulta que cumplieron la voluntad de la influencer, ya que en otro video se mostró parte de la despedida a la creadora de contenido y el momento en el que le pusieron la canción en el cementerio.

Artículos relacionados

La canción que Baby Demoni había pedido que le pusieran en su funeral era la de El hijo del pueblo de Vicente Fernández.

Muerte
La muerte de Baby Demoni está en investigación | Foto Freepik.

En el más reciente video se observa que hicieron realidad la voluntad de la influenciadora.

"Cumplimos con poner tu canción", se lee.

Efectivamente, el clip muestra el triste momento en el que llevan a la fallecida joven con los asistentes a su despedida, quienes caminaban mientras la sostenían y se escuchaba la mencionada canción.

Asimismo, el contenido fue compartido por amigos de Baby Demoni, quienes a la vez le consignaron un emotivo mensaje para decirle adiós de este mundo terrenal.

"Gracias por la amistad que nos brindaste, mi reina, nos vamos con absolutamente todo lo vivido y bonito que nos regalaste. ¡Te amamos, mi reina! Baby Demoni por siempre", se interpreta en TikTok.

Artículos relacionados

¿Qué expresó la mamá de Baby Demoni tras la muerte de la influencer?

La mamá de Baby Demoni rompió el silencio. En redes sociales, la señora expresó el dolor que le dio la pérdida de su hija, a la vez que hizo álgidas acusaciones en contra de la pareja de la influencer, pues, entre sus palabras, expresó que la "manipulaba" y se la "arrebató".

Por lo tanto, pidió a las autoridades para que no desistan de investigar y esclarecer lo que ocurrió con Baby Demoni.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Karina García

Así fue la última noche de Manelyk junto a Karina García en Colombia

Manelyk González cerró su visita a Colombia con una noche de risas, música y amistad junto a Karina García y Yaya que encantó a todos sus seguidores.

así mostró La Jesuu el verdadero momento entre Yina y Andrea Valdiri La Jesuu

La Jesuu compartió imágenes inéditas del enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón

La Jesuu sorprendió a sus seguidores al revelar imágenes ‘nunca antes vistas’ del enfrentamiento entre Valdiri y Yina.

Karely Ruiz diciendo que quiere ser amiga de Karina García Karely Ruiz

Karely Ruiz sorprende con nuevo look tras su victoria en Stream Fighters 4

Karely Ruiz celebró su victoria en Stream Fighters 4 con una transformación inesperada que dejó a todos sus seguidores intrigados.

Lo más superlike

Llega ‘Todos Juntos’ a Bogotá, el evento donde el arte y la solidaridad se unen: ¿dónde y cuándo será? Talento nacional

Llega ‘Todos juntos’ a Bogotá, el evento donde el arte y la solidaridad se unen: ¿dónde y cuándo será?

El próximo 23 de noviembre se llevará a cabo el evento musical ‘Todos Juntos’ donde el arte y la solidaridad se unen.

Belinda se presenta en el escenario en los Premios Billboard de la Música Latina 2015 presentados por State Farm. Belinda

Belinda preocupa a sus fans tras revelar que fue hospitalizada en los últimos días

René Higuita es tendencia por estatua en su honor MasterChef Celebrity Colombia

Estatua de René Higuita en Medellín genera revuelo en redes por su aspecto: así luce la escultura

Valentina Taguado confiesa momento incómodo con Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló por qué Claudia Bahamón la llamó inmadura en MasterChef Celebrity Colombia

Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación Andrea Valdiri

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?