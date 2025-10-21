Aida Victoria Merlano estaría saliendo con reconocido empresario: ¿quién es?

Aida Victoria Merlano ha compartido a través de sus redes sociales que vive su mejor momento, pues desde que llegó su hijo Emi a su vida, ella ha renacido y se ha convertido en una mujer muy feliz, eso mismo es lo que refleja en sus videos.

Tras sorprender al revelar todo sobre su embarazo y nacimiento de su hijo con su ex Juan David Tejada, Aida Victoria Merlano decidió continuar su vida como una madre soltera.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Al hacerse pública su ruptura, Aida Victoria Merlano no ha revelado las verdaderas razones de terminar con Juan David Tejada, pero sí ha dejado claro que se enamoraría las veces necesarias con tal de ser feliz, sin importar lo que le digan.

Mientras que, por su parte, el hombre tampoco ha dado detalles de qué fue lo que pasó con Aida Victoria Merlano, peo sí ha revelado información sobre su vida personal, contestando a las preguntas de sus seguidores.

¿Cómo ha vivido Aida Victoria Merlano su maternidad siendo madre soltera?

Aunque no se conozcan los detalles de qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, la barranquillera se ha mostrado muy feliz, pese a que ya no comparte su vida con el padre de su hijo.

Desde que llegó Emi a la vida de la creadora de contenido, sus seguidores le han dejado en los comentarios de sus publicaciones que se ve más feliz desde que se convirtió en madre, pues ya no llora y ahora se le ve llena de vida y un brillo que solo su hijo le pudo dar.

El empresario con quien estaría saliendo Aida Victoria Merlano. (Foto: Canal RCN)

¿Quién es el hombre con el que se relacionan sentimentalmente con Aida Victoria Merlano?

A través de redes sociales, circulan especulaciones sobre la supuesta relación sentimental de Aida Victoria Merlano con un empresario, pero ¿quién es el hombre?

De acuerdo con un video, el empresario relacionado con Aida es Felipe Zapata, empresario de autos reconocido en Medellín.

¿Por qué relacionan a Aida Victoria Merlano con este empresario?

En los últimos días, la barranquillera ha compartido varias historias en Instagram, en donde al parecer, estaría viajando; Sin embargo, en los lugares que ella ha estado, parecen ser los mismos en donde ha frecuentado el empresario.

Al notar esto, los seguidores de Aida han asumido que ella está con él, pero, aunque no se confirma que se trata de alguna relación sentimental, no descartan esa posibilidad por el misterio que le han dado a sus historias, tanto por el uso de los mismos spots para sus historias, como con el uso de las mismas canciones.

Hasta el momento, estas son especulaciones, pues son teorías que nacen en redes sociales y solo queda esperar que la misma creadora afirme o desmienta dichas teorías.