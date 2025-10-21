Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano respondió si volvería con Westcol: "está muy guapo"

Aida Victoria Merlano habló sobre la posibilidad de volver con Westcol tras su ruptura con Juan David Tejada.

Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano habla de Westcol/Canal RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlano respondió a sus millones de fanáticos si volvería con su expareja, el streamer Westcol, luego de dar a conocer su ruptura con Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano.

¿Aida Victoria Merlano volvería con Westcol?

La creadora de contenido estuvo de fiesta en su discoteca en Medellín y allí fue interrogada sobre algunos detalles de su vida personal, entre ellas si volvería con Westcol.

La barranquillera no ofreció una respuesta clara al respecto, pero elogió al streamer tras los cambios físicos que ha tenido en los últimos meses.

"¡Ay! qué son esas preguntas, mentiras, le mando un saludo muy especial, que Dios me lo bendiga y me lo proteja. Está muy guapo, le quedó muy lindo su nuevo diseño. Buenos socios", dijo.

Tras su respuesta, muchos internautas reaccionaron al respecto, donde algunos detallaron que era evidente que la puerta no está cerrada, mientras que otros indicaron que ya sanó y simplemente lo recuerda de buena manera.

¿Westcol volvería con Aida Victoria Merlano?

El influenciador fue quien desató las esperanzas de sus seguidores de un posible regreso después de que volvieran a involucrarlos en redes sociales y este decidiera desmentir dicha información, pero en medio de su aclaración dejara entrever que podría volver con la barranquillera.

Por otro lado, Aida Victoria Merlano también fue cuestionada sobre si tiene un nuevo amor, a lo que señaló que tiene varios amores.

Asimismo, indicó que lo único que espera de un hombre actualmente más allá de un prototipo es que no la robe.

Reiteró que le han sido infiel y destacó que esa situación no distingue de clase social, ni belleza.

Por ahora, la influenciadora sigue disfrutando de su maternidad y entreteniendo a sus millones de seguidores en redes sociales con contenido sobre cómo vive esta nueva etapa en su vida, nuevos proyectos y particulares ocurrencias, con las que suele entretener a todos.

Además, de presumir su sorprendente figura, la cual logró recuperarla rápidamente después de haber dado a luz a su pequeño el pasado 29 de julio.

 

