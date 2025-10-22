Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz respondió sin miedo a las declaraciones de Karely Ruiz: "estoy lista reina"

Recientemente, Yaya Muñoz se despachó contra Karely Ruiz quien hizo polémicas declaraciones en su contra.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto le respondió Yaya Muñoz a Karely Ruiz. Foto | Canal RCN.

El nombre de Yaya Muñoz, que recientemente ha estado en medio de la polémica, nuevamente ha estado en el centro de la conversación, pues hacer pocas horas la influenciadora decidió responderle contundentemente a Karely Ruiz.

¿Qué dijo Yaya Muñoz tras las declaraciones que hizo Karely Ruiz en su contra?

En medio del programa 'Tamo En Vivo' de 'Dímelo King', la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no dudó en responderle a la mexicana luego de que esta última asegurara que solo estaría dispuesta a enfrentar a gente que tuviera bastante reconocimiento en redes sociales.

"Karely yo nunca me metí contigo, por el contrario, admiro el solo hecho de que hyas tenido un bebé recientemente y que te hayas preparado así tan fuerte es super admirable, fuiste tú la que te empezaste a meter conmigo, fuiste tú la que me retaste, yo solamente te respondí, te dije cuando quieras", fueron las primeras palabras de la colombiana.

¿Qué respondió Yaya Muñoz frente a las declaraciones de Karely Ruiz?

De acuerdo Yaya, panelista del programa, el hecho de que Ruiz haya dicho que solo pel3aria con gente viral, es una clara señal de miedo, pues su argumento parece más una justificación.

"Yo creo más bien que tu ya sabes que yo me he preparado, sabes que soy una muy buena competidora, yo creo más bien que te dio yuyui, yo creo que más bien te dio como cosita y por eso lo estás justificando con los seguidores, si tú me retas, yo me paro, vuelvo y te digo, yo estoy lista reina, cuando quieras", señaló la creadora de contenido con firmeza.

¿Cuáles fueron las declaraciones que hizo Karely Ruiz en contra Yaya Muñoz?

En una reciente trasmisión en vivo, la mexicana se refirió a Yaya para decirle que siguiera preparándose y entrenando para que se enfrentara a alguien de su rango de seguidores, pues solo estaba dispuesta a pelear con gente que fuera viral.

Yaya Muñoz en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
La contundente respuesta de Yaya Muñoz a Karely Ruiz. Foto | Canal RCN.

"Con Yeri Mua me voy a subir a pele4r. Pelea de bonitas. Ella sí me da... Ella sí. Son león, o sea, gente bien. Que sume. Imagínate, pues no es perder el tiempo.”, aseguró.

Yaya Muñoz y José Rodríguez en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yaya Muñoz le respondió a Karely Ruiz. Foto | Canal RCN.

Por ahora, el rifirrafe continúan generando interés entre los internautas, quienes ha estado siguiendo cada detalle de lo que se han dicho ambas creadoras digitales.

