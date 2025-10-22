Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña opinó sobre la renuncia de Yina Calderón contra Andrea Valdiri

La Toxi Costeña habló sobre la decisión de Yina Calderón en su enfrentamiento en Stream Fighters 4.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Toxi Costeña, Yina Calderón y Andrea Valdiri
La Toxi Costeña habló del enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri/Canal RCN

La cantante la Toxi Costeña se pronunció sobre la decisión que tomó su amiga Yina Calderón en el enfrentamiento contra Andrea Valdirien Stream Fighters 4, al cual la acompañó.

¿Qué dijo la Toxi Costeña sobre la renuncia de Yina Calderón al enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

La artista realizó una transmisión en vivo en la que fue interrogada por sus seguidores sobre el comportamiento que tuvo Yina Calderón en el evento de boxeo, por el que fue masivamente criticada.

Yina Calderón abandonó combate contra Andrea Valdiri

Reiteró que la empresaria decidió a último momento retirarse para que Andrea Valdiri no la golpe*ara como se esperaba.

"Ella podía decidir lo que quería hacer, cumplió, hizo lo que quiso, se llevó por delante a gente, sí, pero es la decisión de ella, yo al respeto, ni siquiera le pregunté por qué lo hizo porque no es problema mío. Me parece que simplemente no quiso dejar c*scar", dijo.

¿Cómo vivió la Toxi Costeña el Stream Fighters 4?

La artista señaló que la salida de Yina Calderón y de todas sus acompañantes fue bastante compleja, pues parecía que hubieran cometido un delito.

La Toxi Costeña sobre Yina Calderón y Andrea Valdiri

"Parecía que llevaran al capo más buscado del país, una cosa loca, con anillo de seguridad. Salimos encapuchadas como si hubiéramos mat*do a alguien, como si nos buscaran, nos fueran a deportar, fue algo loco", contó.

¿La Toxi Costeña apoyó la decisión de Yina Calderón en Stream Fighters 4?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aprovechó para aclarar que ella no apoyó la decisión de la empresaria, pero respeta lo que ella hace, indicando que no puede ser amiga solamente en las buenas.

"Eso es problema de ella, a mí qué me tocaba, correr con ella para que no me dieran botella también, para mí ese es el significado de la amistad, estar en las buenas y en las malas. No le voy a dejar de hablar porque todo el país la *dia", agregó.

Por ahora, Yina Calderón sigue entreteniendo a sus fanáticos y preparándose para lo que será su participación en un reality en República Dominicana, a donde viajará en los próximos días.

