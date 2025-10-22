Andrea Valdiri ganó miles de seguidores tras su participación en el Stream Fighters: “Gracias”

Andrea Valdiri volvió a captar la atención en redes sociales después de su participación en el Stream Fighters.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocida artista de un paro cardiorrespiratorio

¿Qué le pidió Andrea Valdiri a Yina Calderón?

La creadora de contenido barranquillera no solo generó conversación por su actuación en el ring, sino también por el notable crecimiento que registró en su cuenta de Instagram tras el evento.

Su enfrentamiento con Yina Calderón fue uno de los momentos más comentados de la jornada. La empresaria decidió retirarse pocos segundos después de iniciado el combate, una acción que generó todo tipo de reacciones entre los seguidores de ambas figuras.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

Aun así, Valdiri pidió evitar prolongar la polémica y compartió recientemente un mensaje para pedir que su nombre deje de ser tema constante para Yina Calderón.

“Que saque mi nombre de su boca y de todas las personas, no hay necesidad de denigrar.”, expresó la influenciadora en una entrevista.

Andrea Valdiri arrasa en redes y gana miles de seguidores tras su paso por el Stream Fighters. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo creció la cuenta de Andrea Valdiri tras el Stream Fighters?

Recientemente Andrea Valdiri compartió una imagen con las estadísticas de su cuenta de Instagram, donde muestra que está cerca de alcanzar los 10 millones de seguidores.

Artículos relacionados Karely Ruiz Karely Ruiz reaparece llorando tras mensaje de Karina García que generó polémica: “Valió la pena”

Según los datos, el 70% de su público proviene de Colombia, mientras que el resto se distribuye en países como Estados Unidos, Venezuela y España.

En la publicación, la influenciadora agradeció el apoyo con un mensaje que decía: “Gracias, Latinoamérica”, acompañado de una captura de pantalla en la que destacaba su alcance internacional.

Por su parte, Yina Calderón sorprendió en una reciente transmisión en vivo al ofrecer disculpas al novio de Andrea Valdiri.

La empresaria explicó que su retiro del combate fue espontáneo y que prefirió detenerse cuando sintió que la situación podía volverse más complicada con su contrincante.

Además, reconoció que en ocasiones anteriores había hecho comentarios negativos sobre el novio de la creadora de contenido barranquillera, pero que esta vez quiso destacar su respeto y actitud durante el evento.

Según contó, fue él quien intentó calmar los ánimos en medio del enfrentamiento y mantener el control de la situación de su suegra y la hermana de Yina Calderón, momento que fue viral en redes sociales.