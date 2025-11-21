Jessi Uribe conmueve al presentar a su hija Emilia en un nuevo vídeo

Jessi Uribe volvió a conmover a sus seguidores con una publicación cargada de emoción y ternura en la que se le puede ver cargando por primera vez a su hija Emilia.

¿Qué compartió Jessi Uribe en su cuenta oficial de Instagram?

El artista de música popular compartió en su cuenta oficial de Instagram un video en el que aparece abrazando a su hija Emilia, quien llegó al mundo para completar una nueva etapa familiar.

En él se puede ver a Jessi Uribe aún con la bata utilizada en el hospital durante el momento del parto, cargando a la pequeña Emilia y arrullándola.

Una publicación acompañada con un mensaje que simboliza el inicio de una etapa llena de amor y aprendizaje para ambos, por lo que sus seguidores no tardaron en felicitarlo, enviándole mensajes de cariño.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al tierno encuentro entre Jessi Uribe y Emilia?

Los seguidores de Jessi Uribe destacaron el brillo de felicidad que reflejaba su rostro, así como la manera tan delicada en la que cargaba a su hija, pues la escena transmitía esa mezcla de nervios y gratitud que muchos padres viven durante sus primeras horas con un recién nacido.

Con bata de hospital y el corazón en la mano: así presentó Jessi Uribe a la pequeña Emilia. (Foto AFP: Gladys Vega | Canal RCN).

El video también abrió espacio para que varias figuras del entretenimiento y colegas de la industria musical enviaran sus felicitaciones, pues para muchos, ver a Jessi en esta faceta paterna es un recordatorio de su evolución personal y emocional.

¿Qué representa la llegada de Emilia para Jessi Uribe y Paola Jara?

La llegada de Emilia marca un capítulo muy especial en la vida de ambos artistas, quienes han compartido en varias ocasiones que no era la primera vez que buscaban ser padres juntos, teniendo en cuenta que Jessi ya tiene hijos por fuera de su relación con Paola Jara y que ambos habían vivido pérdidas de sus intentos de embarazo anteriores.

“Escribir una nueva historia” Expresó Jessie Uribe.

Jessi Uribe enterneció mostrando los primeros minutos junto a su hija Emilia. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Reflejando la profundidad de lo que significa para él este nacimiento, que no solo conmovió a sus seguidores, sino que reafirmó el vínculo emocional que mantiene con el público.