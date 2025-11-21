Karol G estrenó canción y relacionan la letra con Feid: aquí el videoclip

La cantante Karol G estrenó "Única", su colaboración con el productor Tainy, la cual hace parte del próximo álbum del puertorriqueño.

¿De qué trata Única, la nueva canción de Karol G y Tainy?

Los artistas lanzaron este sencillo en la noche de este jueves 20 de noviembre, en la que protagonizaron un video musical mágico, surrealista y rodeado de fantasía y nostalgia.

El video musical, que fue dirigido por Stillz y rodado en las montañas de Malibú, refleja esa emoción de la letra que narra cómo se extraña a esa persona con la que se vivieron tantas cosas especiales, pero que por la distancia las cosas se han terminado.

"Y han pasado mil noches, y sigues tan presente, el olor del momento, se ha quedado pa' siempre, y aunque estemos distantes, sé que tú también sientes, y cuando ames a alguien te vas a acordar que conmigo la noche fue única", es parte de la letra.

¿Por qué relacionan "Única" de Karol G con Feid?

Cabe destacar que, en las últimas semanas se ha rumorado que los artistas habrían terminado su relación debido a que no se les ha vuelto a ver juntos en algunos eventos públicos ni tampoco interacciones en sus redes sociales como solían hacerlo.

Sin embargo, es importante mencionar que los cantantes han optado por mantener una relación lejos de su carrera musical y lo más privada posible, por lo que, solo se trataría de que ambos quieren ser más reservados al respecto.

Además, de que Feid le dio "like" a la publicación que realizó Tainy sobre esta canción con Karol G, por lo que, demostraría que la sigue apoyando.

Debido a las especulaciones que han surgido sobre su relación y las dudas sobre si continúan juntos o no, varios internautas señalaron que la Bichota estaría lanzando una indirecta con esta letra al paisa.

Mientras tanto, los cantantes siguen sin pronunciarse sobre el tema y trabajando en sus respectivos proyectos.

Por otra parte, otro de los artistas que lanzó canción fue el colombiano Miky La Sensa con “Only Good”, su séptimo sencillo, una mezcla de dancehall, reggae y reggaetón con un aire caribeño fresco. Con esta canción celebra la buena vibra a través de una letra en spanglish y criollo, y cuenta con la colaboración de Jeremi Reid, artista sanandresano cuya autenticidad aporta identidad caribeña al tema.

De igual manera, es importante mencionar que, tres años después de su último disco, Eros Ramazzotti presenta su nuevo álbum "Una Historia Importante”, que además precede su concierto en Bogotá, donde se presentará en el Movistar Arena, prometiendo una noche especial para sus seguidores colombianos.

Para este proyecto, que une pasado y presente con una mirada al futuro, Ramazzotti vuelve a trabajar con CanovA y reúne 15 canciones que combinan temas inéditos con clásicos reversionados junto a destacados artistas internacionales e italianos.