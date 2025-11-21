Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura revela cómo avanza su recuperación tras problema de salud

La Segura dio nuevos detalles de la recuperación de sus retoques estéticos tras revelar inesperado percance de salud.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan cómo avanza La Segura luego del percance de salud que preocupó a sus fans
La Segura sorprende al contar cómo avanza su recuperación tras reciente problema de salud. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora La Segura reapareció por medio de sus redes sociales con buenas noticias para sus cientos de seguidores, poco después de revelar que en los últimos días había presentado una complicación en medio de este proceso.

¿Cómo avanza la recuperación de los retoques estéticos de La Segura?

Con un video publicado por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura compartió un corto audiovisual en el que sorprendió a sus fanáticos con buenas noticias sobre la recuperación de sus recientes retoques estéticos.

La Segura presentó complicaciones médicas.
La Segura presentó complicaciones médicas en su postoperatorio. (Foto Canal RCN)

Según comentó la creadora de contenido, aunque la gran parte de sus cicatrices estaban sanado a la perfección, había una en particular que tenía un proceso mucho más lento debido a que recién fue dada de alta hizo un mal movimiento que dañó uno de los puntos y generó una pequeña apertura.

"Ya estamos del otro lado, hermanas, acabamos de salir de la cita con el c1ruj4no y me fue hiper mega bien, la cicatriz está quedando espectacular”

Sin embargo, pese a este percance, esta zona de su cuerpo parece estar respondiendo a los cuidados y habría comenzado a sanar de manera natural y satisfactoria.

“La partecita de atrás que es como un rotico pequeño y eso es lo que no quería cerrar, y había estado como supurando, pero obvia, había un pedacito abierto, pero ya se está cerrando. Me destaparon toda la cicatriz circunferencial, eso a través de los meses ni se va a ver.

¿Qué percance de salud tuvo La Segura en medio de la recuperación de sus retoques estéticos?

Vale la pena recordar que estas nuevas noticias sobre la recuperación de sus recientes retoques llegaron poco después de que La Segura compartiera con sus seguidores por medio de esta misma red social que en lo últimos días uno de sus pies no paraba de inflamarse debido a la retención de líquidos.

La Segura se recupera de una intervención estética.
La Segura se recupera de una lipectomía. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido enseñó una impactante fotografía que dejó a todos en shock, pese a que explicó que actualmente ya se encontraba mejor debido a los cuidados que su c1ruj4no le había recomendado.

