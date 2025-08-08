Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de Paulina Rubio vivió complicado momento en el aeropuerto de Madrid

El hijo de Paulina Rubio, Andrea Nicolás, habría sido retenido en el aeropuerto de Madrid luego de viajar solo.

Hijo de Paulina Rubio fue retenido en Madrid
Hijo de Paulina Rubio vivió complicado momento en el aeropuerto de Madrid / (Foto de AFP)

Andrea Nicolás, de 14 años, hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, vivió un momento complicado al llegar al aeropuerto de Barajas, en Madrid.

¿Por qué fue retenido el hijo de Paulina Rubio en el aeropuerto de Madrid?

El adolescente viajó solo desde Estados Unidos para reunirse con su padre y asistir a un campamento de verano en Burgos, como lo hace cada año. Al llegar, fue retenido por las autoridades españolas para verificar su identidad, nacionalidad y documentos de viaje.

Aunque se trata de un procedimiento habitual en menores que viajan sin acompañante, en esta ocasión se prolongó más de lo esperado, lo que generó un ambiente de tensión y retrasó su salida de la terminal.

¿Por qué no viajó Paulina Rubio con su hijo a España?

Paulina Rubio no viajó con Andrea Nicolás debido a una orden de presentación que enfrenta en España. Esta medida fue solicitada por su ex pareja, quien la acusó de presunta violencia contra el menor.

Paulina Rubio y su hijo en nuevo incidente legal
Paulina Rubio enfrenta incidente con su hijo en España / (Foto de AFP)

Según documentos judiciales, una jueza en Miami ordenó el 10 de julio que la cantante llevara a su hijo a ese país para cumplir con actividades previamente programadas. Sin embargo, la artista no estuvo presente ni en el viaje, ni en la audiencia del 6 de agosto, lo que generó reacciones en redes, donde varios internautas cuestionaron su decisión.

¿Qué acciones legales solicitó la corte contra Paulina Rubio tras este incidente?

Ese mismo día, en Miami, se llevó a cabo una moción de emergencia solicitada por Nicolás Vallejo-Nágera, en la que pidió que la corte sancionara a Paulina Rubio por presuntamente no cumplir con lo ordenado. Además, solicitó que la cantante cubriera los honorarios de su equipo legal.

Nicolás Vallejo-Nágera pide sanciones contra Paulina Rubio en la corte
Paulina Rubio enfrenta nuevas solicitudes legales de Nicolás Vallejo-Nágera. / (Fotos de AFP)

La representante legal de Paulina Rubio no ofreció declaraciones sobre la ausencia de su clienta ni sobre la estrategia que seguirán en este caso. Desde hace más de una década, la artista y su ex pareja mantienen un litigio por la custodia de Andrea Nicolás, con procesos abiertos en tribunales tanto de Estados Unidos como de España.

