Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu mostró arrepentimiento tras haberle negado una petición a un fan

La Jesuu se negó a una petición que le hizo un seguidor, pero después mostró arrepentimiento de su decisión, esta fue la razón.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La Jesuu sorprende al cuestionarse por qué rechazó beso de un seguidor
Momento en el que La Jesuu niega un beso a un seguidor. (Foto: Canal RCN)

A través de sus redes sociales, La Jesuu llamó la atención al hacer un reclamo, pues al parecer, se lo habría hecho a ella misma por una razón muy particular.

Artículos relacionados

En las horas de la noche del domingo 23 de noviembre, la creadora de contenido hizo público en sus historias de Instagram un video de un fan que le hizo una petición, pero ella le negó.

¿Cuál fue la petición que le hizo un fan a La Jesuu?

El beso que La Jesuu le nego a un seguidor
La Jesuu sorprende al cuestionarse por qué rechazó el beso de un seguidor. (Foto: Canal RCN)

Por medio de un TikTok, la Jesuu se viralizó por haberle dicho que no a la petición que le hizo un seguidor, pues en medio de un evento público, un hombre se le acercó a la influencer y le dijo algo que no se escucha en el clip, pero él aclaró lo que le expresó.

Artículos relacionados

De acuerdo con Juan Pablo Beltrán, el seguidor de la creadora escribió en su video que “le pidió un beso a La Jesuu” , pero ella le dijo que no y al lado de su texto, puso una cara triste.

¿Qué dijo La Jesuu al negarle un beso a su seguidor?

En el video que publicó Beltrán, está sin audio de la conversación exacta, por eso escribió cuál fue la petición que le hizo a La Jesuu, pero lo que sí queda claro en el clip, es que la influencer le dice claramente que no y parece que ahí mismo se va de su lado.

Artículos relacionados

¿Qué reveló La Jesuu tras negarle el beso a su fan?

Por medio de sus historias de Instagram, La Jesuu no solo publicó el video en donde le niega el beso a su fan, sino que también se cuestionó por su respuesta.

Video de La Jesuu rechazando a un fan se viraliza
La Jesuu se arrepintió de negar un beso. (Foto: Canal RCN)

En una primera historia, la caleña escribió con enojo “¿me pueden explicar algo?”, luego en otra puso el video de su seguidor, preguntándose “¿por qué razón?”, terminando su pregunta con una tercera historia de Juan Pablo.

En esta tercera parte de su pregunta, la Jesuu puso un video de su seguidor manejando un auto con sombrero y sin nada que le cubra su torso, cuestionándose por haberle negado un beso a ese hombre.

Se cuestionó precisamente porque su seguidor se vería apuesto en el video mencionado y la forma en la que se preguntó de haber negado a su petición, es porque al parecer estaría mostrando arrepentimiento de no haber dado el beso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura sufre incidente navideño. La Segura

La Segura mostró un incidente navideño y dejó ver la ternura de su hogar: "Se acabaron todas"

La Segura convirtió un tropiezo con sus villas navideñas en un momento lleno de risas y ternura junto a Baby Lucca.

Samantha Correa cuenta todo sobre sus días difíciles y la polémica con Blessd Blessd

Samantha Correa abrió su corazón tras la polémica con Blessd y Pirlo: “Me inventaron un novio”

Samantha Correa cuenta sobre sus días difíciles y así reaccionó cuando le preguntaron por Blessd.

Solidaridad total: artistas colombianos acompañan a Giovanny Ayala en difícil momento Giovanny Ayala

Artistas colombianos se solidarizan con Giovanny Ayala tras desaparición de su hijo

Artistas colombianos expresaron su solidaridad con Giovanny Ayala tras confirmarse la desaparición de su hijo.

Lo más superlike

Valentina Taguado llegó a la final de MasterChef y recordó a su abuelit Valentina Taguado

Valentina reaccionó a las palabras de Violeta tras llegar a la final de MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi hizo llorar a Valentina Taguado, tras un mensaje que le dio al llegar a la final de MasterChef Celebriy Colombia.

Ayda Valencia sobre Juan Gabriel Juan Gabriel

Famosa médium aseguró que Juan Gabriel está vivo

Olivia Yacé, Miss Universo Miss Universo

Costa de Marfil, Olivia Yacé, revienta Miss Universo y renuncia a título: "Nunca lo permitan"

Blessd con su novia Blessd

Manuela, novia de Blessd, le mostró su apoyo al cantante tras su polémica con Pirlo

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas Navidad

Consejos prácticos para no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas sin sacrificar estilo