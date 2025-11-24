La Jesuu mostró arrepentimiento tras haberle negado una petición a un fan

A través de sus redes sociales, La Jesuu llamó la atención al hacer un reclamo, pues al parecer, se lo habría hecho a ella misma por una razón muy particular.

En las horas de la noche del domingo 23 de noviembre, la creadora de contenido hizo público en sus historias de Instagram un video de un fan que le hizo una petición, pero ella le negó.

¿Cuál fue la petición que le hizo un fan a La Jesuu?

La Jesuu sorprende al cuestionarse por qué rechazó el beso de un seguidor. (Foto: Canal RCN)

Por medio de un TikTok, la Jesuu se viralizó por haberle dicho que no a la petición que le hizo un seguidor, pues en medio de un evento público, un hombre se le acercó a la influencer y le dijo algo que no se escucha en el clip, pero él aclaró lo que le expresó.

De acuerdo con Juan Pablo Beltrán, el seguidor de la creadora escribió en su video que “le pidió un beso a La Jesuu” , pero ella le dijo que no y al lado de su texto, puso una cara triste.

¿Qué dijo La Jesuu al negarle un beso a su seguidor?

En el video que publicó Beltrán, está sin audio de la conversación exacta, por eso escribió cuál fue la petición que le hizo a La Jesuu, pero lo que sí queda claro en el clip, es que la influencer le dice claramente que no y parece que ahí mismo se va de su lado.

¿Qué reveló La Jesuu tras negarle el beso a su fan?

Por medio de sus historias de Instagram, La Jesuu no solo publicó el video en donde le niega el beso a su fan, sino que también se cuestionó por su respuesta.

La Jesuu se arrepintió de negar un beso. (Foto: Canal RCN)

En una primera historia, la caleña escribió con enojo “¿me pueden explicar algo?”, luego en otra puso el video de su seguidor, preguntándose “¿por qué razón?”, terminando su pregunta con una tercera historia de Juan Pablo.

En esta tercera parte de su pregunta, la Jesuu puso un video de su seguidor manejando un auto con sombrero y sin nada que le cubra su torso, cuestionándose por haberle negado un beso a ese hombre.

Se cuestionó precisamente porque su seguidor se vería apuesto en el video mencionado y la forma en la que se preguntó de haber negado a su petición, es porque al parecer estaría mostrando arrepentimiento de no haber dado el beso.