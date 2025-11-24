Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Michelle Rouillard se pronunció entre lágrimas tras su eliminación de MasterChef: “Terminé cansada”

Michelle Rouillard rompió el silencio tras ser eliminada de MasterChef Celebrity y confesó su cansancio, entre lágrimas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué dijo Michelle Rouillard tras ser eliminada de MasterChef? | Foto: Canal RCN

El pasado domingo 23 de noviembre, se llevó a cabo el último reto de eliminación en la cocina de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, en el que el top 5 demostró sus múltiples habilidades adquiridas en la cocina para cautivar al jurado.

Sin embargo, la celebridad en abandonar la competencia fue Michelle Rouillard, quien se destacó hasta último momento, pero sus tres platillos no lograron cumplir todas las expectativas de los chefs al presentar algunos errores.

¿Qué dijo Michelle Rouillard al ser eliminada de MasterChef Celebrity?

Recordemos que el top 5 de MasterChef Celebrity se enfrentó a una complicación climática al estar en medio de una tormenta de arena en la Guajira. A pesar de ello, demostraron lo mejor de sí mismas, hasta el último minuto.

¿Cuál fue la razón por la que Michelle Rouillard abandonó MasterChef Celebrity? | Foto: Canal RCN

Aunque Michelle se convirtió en la nueva eliminada de la competencia, no dudó en expresar sus emociones en medio de lágrimas, en especial por el agradecimiento que sintió por el jurado: Nicolás de Zubiría, Belén Alonso, Jorge Raush, Claudia Bahamón y sus compañeros.

Así que la actriz y exreina de belleza compartió sus palabras, en medio de varios sentimientos encontrados a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 237 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Hoy, al cerrar esta etapa, tengo sentimientos encontrados: terminé cansada, hubo momentos en los que pensé que había tirado la toalla, pero con distancia entiendo que no; di lo que tenía, con el corazón completo, hasta donde mi cuerpo y mi alma pudieron llegar”, agregó la celebridad.

En la ráfaga de fotografías, se evidencia que la participante atravesó por un importante momento a nivel emocional, en especial por las lecciones que aprendió a lo largo de la competencia y los retos que superó a nivel personal.

¿Cómo quedó conformado el grupo de finalistas de MasterChef Celebrity?

Tras la eliminación de Michelle, miles de internautas han generado una ola de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales al ver cómo quedó conformado el grupo de finalistas, el cual quedó de la siguiente manera: Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Valentina Taguado.

Así quedó conformado el top 4 de MasterChef Celebrity Colombia. | Foto: Canal RCN

De este modo, la final se llevará a cabo desde hoy 24 de noviembre y culminará el 25 de noviembre, para conocer el nombre de la nueva MasterChef Celebrity 2025.

Luego de MasterChef Celebrity, podrás conectarte con la historia de ‘La sustituta’, la cual empezará el próximo miércoles 26 de noviembre en el horario de las 8 p.m. en la pantalla del Canal RCN.

