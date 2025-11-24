Taguado se despidió de Michelle Rouillard tras no pasar a la final de MasterChef: "No somos iguales"

Se definió el grupo finalista de MasterChef Celebrity 2025 y eso hizo que hubiese la última eliminación de esta temporada, quien resultó siendo la exreina de belleza y actriz Michelle Rouillard.

¿Cómo fue eliminada de MasterChef Celebrity Michelle Rouillard?

Michelle Rouillard se convirtió en la última eliminada de MasterChef Celebrity y eso la dejó por fuera de la gran final. Lo que sucedió con la actriz fue que en los primeros dos retos de semifinal no destacó y en el último sí lo hizo. Todas las preparaciones fueron en La Guajira.

La ahora exparticipante se mostró serena y conmovida, entendiendo que su paso por el formato de cocina del Canal RCN llegó a su fin. Todas las finalistas la abrazaron y ahora queda por esperar quién será la ganadora de esta temporada que conmemora 10 años del programa gastronómico.

Michelle Rouillard no logró pasar a la final de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Una de las finalistas es la locutora Valentina Taguado, quien homenajeó a Michelle Rouillard a través de un post en su perfil de Instagram en el que reveló sus sentimientos hacia la exreina de belleza.

¿Qué mensaje le dedicó Valentina Taguado a Michelle Rouillard?

Una de las relaciones que se forjó en MasterChef Celebrity fue entre Valentina Taguado y Michelle Rouillard. Esto sorprendió porque al principio la locutora no toleraba a la actriz, pero luego eso cambió por completo.

En efecto, Taguado publicó fotos tras la eliminación de Rouillard con las que ratificó el cariño que le tiene. La primera instantánea es del abrazo que ambas se dieron, tan pronto se supo que Michelle era la eliminada y Taguado finalista.

Valentina Taguado agradeció la oportunidad de conocer a Michelle Rouillard | Foto del Canal RCN.

En el mensaje, la locutora escribió que aprendió de la actriz que no todos son iguales, también remarcó que Michelle es una mujer "impresionante", entre otros calificativos. Finalmente, agradeció la oportunidad de ambas haberse conocido.

