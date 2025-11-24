Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Taguado se despidió de Michelle Rouillard tras no pasar a la final de MasterChef: "No somos iguales"

Valentina Taguado se sinceró por completo ante la eliminación de Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Michelle Rouillard, Valentina Taguado
Taguado se despidió de Michelle Rouillard tras no pasar a la final de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Se definió el grupo finalista de MasterChef Celebrity 2025 y eso hizo que hubiese la última eliminación de esta temporada, quien resultó siendo la exreina de belleza y actriz Michelle Rouillard.

Artículos relacionados

¿Cómo fue eliminada de MasterChef Celebrity Michelle Rouillard?

Michelle Rouillard se convirtió en la última eliminada de MasterChef Celebrity y eso la dejó por fuera de la gran final. Lo que sucedió con la actriz fue que en los primeros dos retos de semifinal no destacó y en el último sí lo hizo. Todas las preparaciones fueron en La Guajira.

La ahora exparticipante se mostró serena y conmovida, entendiendo que su paso por el formato de cocina del Canal RCN llegó a su fin. Todas las finalistas la abrazaron y ahora queda por esperar quién será la ganadora de esta temporada que conmemora 10 años del programa gastronómico.

Michelle Rouillard
Michelle Rouillard no logró pasar a la final de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Una de las finalistas es la locutora Valentina Taguado, quien homenajeó a Michelle Rouillard a través de un post en su perfil de Instagram en el que reveló sus sentimientos hacia la exreina de belleza.

¿Qué mensaje le dedicó Valentina Taguado a Michelle Rouillard?

Una de las relaciones que se forjó en MasterChef Celebrity fue entre Valentina Taguado y Michelle Rouillard. Esto sorprendió porque al principio la locutora no toleraba a la actriz, pero luego eso cambió por completo.

Artículos relacionados

En efecto, Taguado publicó fotos tras la eliminación de Rouillard con las que ratificó el cariño que le tiene. La primera instantánea es del abrazo que ambas se dieron, tan pronto se supo que Michelle era la eliminada y Taguado finalista.

Valentina Taguado, Michelle Rouillard
Valentina Taguado agradeció la oportunidad de conocer a Michelle Rouillard | Foto del Canal RCN.

En el mensaje, la locutora escribió que aprendió de la actriz que no todos son iguales, también remarcó que Michelle es una mujer "impresionante", entre otros calificativos. Finalmente, agradeció la oportunidad de ambas haberse conocido.

Artículos relacionados

"GRACIAS Mich por enseñarnos cosas que ni tú sabías que estabas mostrando. Gracias por enseñarnos a darnos cuenta que no todos somos iguales, que no a todos nos debe gustar lo mismo, que no todos reaccionamos o pensamos igual. Eres impresionante en todos los aspectos que existen. Eres bella, buena persona, eres muy inteligente, tienes una tenacidad admirable, un humor increíble y con todo eso, también tuviste tiempo de ser reina", escribió Taguado para Rouillard.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentina Taguado llegó a la final de MasterChef y recordó a su abuelit Valentina Taguado

Valentina reaccionó a las palabras de Violeta tras llegar a la final de MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi hizo llorar a Valentina Taguado, tras un mensaje que le dio al llegar a la final de MasterChef Celebriy Colombia.

Michelle Rouillard se pronunció entre lágrimas tras su eliminación de MasterChef: “Terminé cansada” MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard se pronunció entre lágrimas tras su eliminación de MasterChef: “Terminé cansada”

Michelle Rouillard rompió el silencio tras ser eliminada de MasterChef Celebrity y confesó su cansancio, entre lágrimas.

Claudia Bahamón y Michelle Claudia Bahamón

Claudia Bahamón reaccionó a eliminación de Michelle de MasterChef: "toda mi admiración"

Claudia Bahamón le dedicó amorosas palabras a Michelle tras su salida de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Ayda Valencia sobre Juan Gabriel Juan Gabriel

Famosa médium aseguró que Juan Gabriel está vivo

Ayda Valencia se intentó comunicar con Juan Gabriel tras peticiones de sus seguidores y esto pasó.

La Segura sufre incidente navideño. La Segura

La Segura mostró un incidente navideño y dejó ver la ternura de su hogar: "Se acabaron todas"

Olivia Yacé, Miss Universo Miss Universo

Costa de Marfil, Olivia Yacé, revienta Miss Universo y renuncia a título: "Nunca lo permitan"

Blessd con su novia Blessd

Manuela, novia de Blessd, le mostró su apoyo al cantante tras su polémica con Pirlo

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas Navidad

Consejos prácticos para no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas sin sacrificar estilo