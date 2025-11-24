Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Claudia Bahamón reaccionó a eliminación de Michelle de MasterChef: "toda mi admiración"

Claudia Bahamón le dedicó amorosas palabras a Michelle tras su salida de MasterChef Celebrity.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Claudia Bahamón y Michelle
Claudia Bahamón tras eliminación de Michelle/Canal RCN

La presentadora Claudia Bahamón se pronunció luego de la eliminación de la actriz y exreina Michelle Rouillard, quien no logró pasar a la final de MasterChef Celebrity.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la salida de Michelle de MasterChef Celebrity?

Michelle quedó por fuera de la gran final de MasterChef Celebrity luego de que no lograra convencer a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con sus preparaciones en la semifinal, la cual se llevó a cabo en La Guajira.

Michelle en la semifinal de MasterChef Celebrity

Quienes lograron disputarse el gran título de MasterChef Celebrity fueron Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila.

La despedida de Michelle fue bastante emotiva y como es costumbre la presentadora Claudia Bahamón decidió dedicarle una emotiva publicación tras su salida.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Claudia Bahamón a Michelle tras su salida de MasterChef Celebrity?

La presentadora compartió a través de su cuenta de Instagram un carrusel con imágenes junto a Michelle en donde destacó sus mayores cualidades.

Claudia Bahamón sobre Michelle tras masterchef celebrity

"Para quienes te vimos desde el comienzo, fue fascinante vivir cómo conquistaste poco a poco tantos corazones. Eres de corazón generoso, “rara rara” (como tú misma te autodenominas y nos haces reír con ese cuento jajajaaj), disciplinada, con una risa que contagia alegría, vulnerable y sensible", escribió.

Detalló que, a veces sus lágrimas y nervios parecían jugarle en contra, pero siempre salía airosa con cariño, abrazos espichados, palabras de aliento, talento y creatividad.

Indicó que, sin duda, fue de las más innovadoras en esta cocina, pues llevó sus ideas hasta lo más alto y dejó huella en cada plato.

"Tu frase de despedida, “en la vida lo único constante es la transformación”, no podría ser más acertada para este paso por la competencia. Nos deja un poco tristes tu partida, pero también quedamos de inspiración para seguir soñando y creando", agregó.

Artículos relacionados

Le pidió que nunca cambie y siga siendo así de auténtica y brillante, además de decirle que no deje de cocinar.

Concluyó dándole a conocer que puede contar con ella siempre para celebrar sus triunfos, ideas chifladas y risa contagiosa. Además, le detalló lo mucho que la admira.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentina Taguado llegó a la final de MasterChef y recordó a su abuelit Valentina Taguado

Valentina reaccionó a las palabras de Violeta tras llegar a la final de MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi hizo llorar a Valentina Taguado, tras un mensaje que le dio al llegar a la final de MasterChef Celebriy Colombia.

Michelle Rouillard se pronunció entre lágrimas tras su eliminación de MasterChef: “Terminé cansada” MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard se pronunció entre lágrimas tras su eliminación de MasterChef: “Terminé cansada”

Michelle Rouillard rompió el silencio tras ser eliminada de MasterChef Celebrity y confesó su cansancio, entre lágrimas.

Michelle Rouillard, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Taguado se despidió de Michelle Rouillard tras no pasar a la final de MasterChef: "No somos iguales"

Valentina Taguado se sinceró por completo ante la eliminación de Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025.

Lo más superlike

Ayda Valencia sobre Juan Gabriel Juan Gabriel

Famosa médium aseguró que Juan Gabriel está vivo

Ayda Valencia se intentó comunicar con Juan Gabriel tras peticiones de sus seguidores y esto pasó.

La Segura sufre incidente navideño. La Segura

La Segura mostró un incidente navideño y dejó ver la ternura de su hogar: "Se acabaron todas"

Olivia Yacé, Miss Universo Miss Universo

Costa de Marfil, Olivia Yacé, revienta Miss Universo y renuncia a título: "Nunca lo permitan"

Blessd con su novia Blessd

Manuela, novia de Blessd, le mostró su apoyo al cantante tras su polémica con Pirlo

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas Navidad

Consejos prácticos para no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas sin sacrificar estilo