Claudia Bahamón reaccionó a eliminación de Michelle de MasterChef: "toda mi admiración"

La presentadora Claudia Bahamón se pronunció luego de la eliminación de la actriz y exreina Michelle Rouillard, quien no logró pasar a la final de MasterChef Celebrity.

¿Cómo fue la salida de Michelle de MasterChef Celebrity?

Michelle quedó por fuera de la gran final de MasterChef Celebrity luego de que no lograra convencer a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con sus preparaciones en la semifinal, la cual se llevó a cabo en La Guajira.

Quienes lograron disputarse el gran título de MasterChef Celebrity fueron Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila.

La despedida de Michelle fue bastante emotiva y como es costumbre la presentadora Claudia Bahamón decidió dedicarle una emotiva publicación tras su salida.

¿Qué le dijo Claudia Bahamón a Michelle tras su salida de MasterChef Celebrity?

La presentadora compartió a través de su cuenta de Instagram un carrusel con imágenes junto a Michelle en donde destacó sus mayores cualidades.

"Para quienes te vimos desde el comienzo, fue fascinante vivir cómo conquistaste poco a poco tantos corazones. Eres de corazón generoso, “rara rara” (como tú misma te autodenominas y nos haces reír con ese cuento jajajaaj), disciplinada, con una risa que contagia alegría, vulnerable y sensible", escribió.

Detalló que, a veces sus lágrimas y nervios parecían jugarle en contra, pero siempre salía airosa con cariño, abrazos espichados, palabras de aliento, talento y creatividad.

Indicó que, sin duda, fue de las más innovadoras en esta cocina, pues llevó sus ideas hasta lo más alto y dejó huella en cada plato.

"Tu frase de despedida, “en la vida lo único constante es la transformación”, no podría ser más acertada para este paso por la competencia. Nos deja un poco tristes tu partida, pero también quedamos de inspiración para seguir soñando y creando", agregó.

Le pidió que nunca cambie y siga siendo así de auténtica y brillante, además de decirle que no deje de cocinar.

Concluyó dándole a conocer que puede contar con ella siempre para celebrar sus triunfos, ideas chifladas y risa contagiosa. Además, le detalló lo mucho que la admira.