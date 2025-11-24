Artistas colombianos se solidarizan con Giovanny Ayala tras desaparición de su hijo

Miguel Ayala, hijo menor del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, fue reportado como desaparecido el pasado 18 de noviembre y desde entonces no se conoce su paradero. Artistas colombianos se solidarizaron con el artista y pidieron por la “liberación” del joven de 21 años y su mánager.

Artículos relacionados Miss Universo Presentador de Miss Universo 2025 sacó a la luz lo que contenía el sobre final con la ganadora

¿Cómo reaccionaron los famosos a la desaparición del hijo de Giovanny Ayala?

Luego de casi siete días de la desaparición de Miguel Ayala, artistas colombianos decidieron unir su voz para pedir por la “liberación” del joven artista que fue reportado como desaparecido poco después de cumplir con una presentación en vivo en el Cauca.

La emotiva súplica de Giovanny Ayala tras la desaparición de su hijo. (Foto Canal RCN).

A artistas como Yeison Jiménez y Jhonny Rivera, quienes ya se habían pronunciado al respecto, se unió Julián Daza quien, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, compartió un corto audiovisual con el que mostró su solidaridad con Miguel Ayala y su familia.

Artículos relacionados Blessd Así se veía la mujer trans con la que relacionan a Blessd cuando era hombre

El reconocido artista expresó su sentir al mencionar lo triste que era ver cómo sus colegas se veían envueltos en una guerra que no les pertenecía, así mismo, pidió por la pronta liberación de ambos jóvenes y su pronto regreso a sus hogares.

“Un poco triste por lo que está pasando en nuestro país, con nuestros colegas, con nuestra música, y quiero desde lo más profundo de mi corazón solidarizarme con la familia Ayala, con la familia del mánager Miguel Ayala, y pedir desde lo más profundo de nuestro sentir la pronta liberación, que estos muchachos lleguen a casa pronto. La verdad la música es amor, es unir, nosotros no tenemos nada que ver con esta guerra”

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Miguel Ayala?

Miguel Ayala y su mánager habrían sido interceptado por dos vehículos y una motocicleta mientras se dirigían hacia el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca, quienes los habrían obligado a desviarse por el sector de Las Tres Margaritas, en la zona rural de Cajibío, donde se perdió su rastro.

Giovanny Ayala rompe el silencio con emotivo mensaje por su hijo desaparecido. (Foto Canal RCN).

El artista y su equipo de trabajo había culminado una serie de presentaciones en vivo en El Tambo, un territorio con alta presencia de disidencias y grupos al margen de la ley.