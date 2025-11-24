Valentina reaccionó a las palabras de Violeta tras llegar a la final de MasterChef Celebrity

En la noche del domingo 23 de noviembre, los televidentes y seguidores de MasterChef Celebrity Colombia 2025 conocieron los nombres de las cuatro finalistas de esta temporada del programa de cocina del Canal RCN.

Artículos relacionados Blessd Blessd rompe en llanto en pleno concierto en Bogotá tras polémica con Pirlo y Samantha Correa

¿Quiénes son las cuatro finalistas de MasterChef Celebrity Colombia 2025?

A través de un gran reto en donde se enfrentaron las cinco semifinalistas: Michell Rouillard, Valentina Taguado, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila, la competencia fue contundente, dejando por fuera a una de las cocineras que anhelaba llegar a la gran final.

Artículos relacionados Miss Universo Costa de Marfil rompe el silencio después de la final de Miss Universo, ¿apoya el resultado o no?

Es por esto que, desde la Guajira, las semifinalistas de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se enfrentaron en nuevo reto que las llevó a la etapa final de la competencia y como resultado, Taguado, Sabino, Bergonzi y Ávila tendrán una última cocinada en donde definirá a la ganadora.

¿Cuál fue la reacción de Valentina Taguado tras llegar a la final de MasterChef Celebrity Colombia?

Violeta abraza a Valentina tras escuchar su nombre en la final. (Foto: Canal RCN)

A través de sus historias en Instagram, Valentina Taguado reposteó varios videos que sus seguidores la etiquetaron, en donde mostró la reacción que la cocinera tuvo al llegar a la Final de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Taguado se despidió de Michelle Rouillard tras no pasar a la final de MasterChef: "No somos iguales"

La creadora de contenido y locutora no se contuvo y lloró apenas escuchó su nombre como una de las finalistas de la competencia, ya que ese era su sueño tras haber vivido el fallecimiento de su abuelita, quien sería su inspiración en la cocina.

¿Qué le dijo Violeta Bergonzi a Valentina Taguado por llegar a la final de MasterChef Celebrity?

Cuando se conoció que Valentina Taguado se sumaba a las cuatro finalistas de MasterChef Celebrity Colombia 2025, sus compañeras reaccionaron y en el caso de Carolina Sabino, dijo que sabía lo importante que era el resultado para ella.

El gesto de Violeta Bergonzi que conmovió a Valentina en MasterChef. (Foto:m Canal RCN)

Por otro lado, Violeta Bergonzi tuvo un noble gesto con ella y la abrazó, diciéndole “ahí te hablan”, mientras Taguado lloraba, pues al escuchar estas palabras, Valentina miró el cielo mientras se asomaba el sol.

Violeta expresó que le dijo esas palabras a su compañera, pues sabe que en el cielo la estaba observando su abuelita, quien llevaba poco tiempo de fallecida para ese entonces en el que las cocineras llegaron a la final.