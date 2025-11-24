Jhonny Rivera envía mensaje de apoyo por el caso del hijo de Giovanny Ayala

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera volvió a referirse a la desaparición de Miguel Ayala, hijo menor de Giovanny Ayala, quien completa cerca de siete días desaparecido. El artista pidió la colaboración de cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Artículos relacionados Blessd Blessd rompe en llanto en pleno concierto en Bogotá tras polémica con Pirlo y Samantha Correa

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

En un reciente video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera volvió a pronunciarse sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo de su amigo y colega Giovanny Ayala.

Artistas colombianos muestran su apoyo a Giovanny Ayala tras la desaparición de su hijo. (Foto Canal RCN).

El artista popular expresó lo lamentable de la situación, que no solo ha afectado a la familia Ayala sino también a muchos colombianos que han sido víctimas de la viol3nc1a. Rivera comentó que hacía esta publicación con la esperanza de generar presión mediática hacia las personas que podrían tener retenidos a Miguel Ayala y a su mánager, con el fin de que regresen a casa sanos y salvos.

Artículos relacionados Miss Universo Costa de Marfil rompe el silencio después de la final de Miss Universo, ¿apoya el resultado o no?

“No sé si sirva de mucho, pero de todas maneras unirme a este llamado para ver si de pronto estas personas lo liberan, la presión mediática”.

Así mismo, confió en que este tipo de pronunciamientos ayuden a que quienes quizá estuvieron presentes en el momento de la desaparición revelen información que permita dar con su paradero.

“De pronto alguien tenga alguna pista que pueda ayudar para que esto se esclarezca lo más pronto posible. Mi solidaridad profunda y de corazón con la familia Ayala, Giovanny está muy mal, toda su familia está muy mal”.

¿Qué ha dicho Giovanny Ayala sobre la desaparición de su hijo, Miguel Ayala?

Giovanny Ayala ha utilizado sus plataformas digitales para alzar la voz por su hijo, con la esperanza de que regrese lo más pronto posible a casa, junto a su mánager.

La inquietante reflexión de Jhonny Rivera por la desaparición del hijo de Giovanny Ayala. (Foto Canal RCN).

El artista también ha pedido discreción para que esta lamentable situación sea tratada con la seriedad que merece, pues se trata de la vida de dos jóvenes que estaban cumpliendo con su trabajo como artistas en una de las regiones del país.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Jhonny Rivera hizo preocupante reflexión tras desaparición del hijo de Giovanny Ayala