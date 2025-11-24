Jhonny Rivera envía mensaje de apoyo por el caso del hijo de Giovanny Ayala
Jhonny Rivera pidió ayuda para dar con el paradero del hijo de Giovanny Ayala, quien completa siete días desaparecido.
El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera volvió a referirse a la desaparición de Miguel Ayala, hijo menor de Giovanny Ayala, quien completa cerca de siete días desaparecido. El artista pidió la colaboración de cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a dar con su paradero.
¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?
En un reciente video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera volvió a pronunciarse sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo de su amigo y colega Giovanny Ayala.
El artista popular expresó lo lamentable de la situación, que no solo ha afectado a la familia Ayala sino también a muchos colombianos que han sido víctimas de la viol3nc1a. Rivera comentó que hacía esta publicación con la esperanza de generar presión mediática hacia las personas que podrían tener retenidos a Miguel Ayala y a su mánager, con el fin de que regresen a casa sanos y salvos.
“No sé si sirva de mucho, pero de todas maneras unirme a este llamado para ver si de pronto estas personas lo liberan, la presión mediática”.
Así mismo, confió en que este tipo de pronunciamientos ayuden a que quienes quizá estuvieron presentes en el momento de la desaparición revelen información que permita dar con su paradero.
“De pronto alguien tenga alguna pista que pueda ayudar para que esto se esclarezca lo más pronto posible. Mi solidaridad profunda y de corazón con la familia Ayala, Giovanny está muy mal, toda su familia está muy mal”.
¿Qué ha dicho Giovanny Ayala sobre la desaparición de su hijo, Miguel Ayala?
Giovanny Ayala ha utilizado sus plataformas digitales para alzar la voz por su hijo, con la esperanza de que regrese lo más pronto posible a casa, junto a su mánager.
El artista también ha pedido discreción para que esta lamentable situación sea tratada con la seriedad que merece, pues se trata de la vida de dos jóvenes que estaban cumpliendo con su trabajo como artistas en una de las regiones del país.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
“Pido a Dios que les afloje su corazón, que caigan en cuenta que son muchachos que solamente llevan alegría a través de la música a municipios desafortunados, donde el orden público está marcado por la vi0l3nc1a. Les pido que guarden su integridad y respeten sus vidas”, expresó Ayala en aquella ocasión.