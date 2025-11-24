Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera envía mensaje de apoyo por el caso del hijo de Giovanny Ayala

Jhonny Rivera pidió ayuda para dar con el paradero del hijo de Giovanny Ayala, quien completa siete días desaparecido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así fue el mensaje de Jhonny Rivera ante la situación del hijo de Giovanny Ayala
El mensaje de Jhonny Rivera que conmueve tras el caso del hijo de Giovanny Ayala. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera volvió a referirse a la desaparición de Miguel Ayala, hijo menor de Giovanny Ayala, quien completa cerca de siete días desaparecido. El artista pidió la colaboración de cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

En un reciente video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera volvió a pronunciarse sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo de su amigo y colega Giovanny Ayala.

Solidaridad total: artistas colombianos acompañan a Giovanny Ayala en difícil momento
Artistas colombianos muestran su apoyo a Giovanny Ayala tras la desaparición de su hijo. (Foto Canal RCN).

El artista popular expresó lo lamentable de la situación, que no solo ha afectado a la familia Ayala sino también a muchos colombianos que han sido víctimas de la viol3nc1a. Rivera comentó que hacía esta publicación con la esperanza de generar presión mediática hacia las personas que podrían tener retenidos a Miguel Ayala y a su mánager, con el fin de que regresen a casa sanos y salvos.

Artículos relacionados

“No sé si sirva de mucho, pero de todas maneras unirme a este llamado para ver si de pronto estas personas lo liberan, la presión mediática”.

Así mismo, confió en que este tipo de pronunciamientos ayuden a que quienes quizá estuvieron presentes en el momento de la desaparición revelen información que permita dar con su paradero.

“De pronto alguien tenga alguna pista que pueda ayudar para que esto se esclarezca lo más pronto posible. Mi solidaridad profunda y de corazón con la familia Ayala, Giovanny está muy mal, toda su familia está muy mal”.

¿Qué ha dicho Giovanny Ayala sobre la desaparición de su hijo, Miguel Ayala?

Giovanny Ayala ha utilizado sus plataformas digitales para alzar la voz por su hijo, con la esperanza de que regrese lo más pronto posible a casa, junto a su mánager.

El mensaje más preocupante de Jhonny Rivera tras la desaparición del hijo de Giovanny Ayala
La inquietante reflexión de Jhonny Rivera por la desaparición del hijo de Giovanny Ayala. (Foto Canal RCN).

El artista también ha pedido discreción para que esta lamentable situación sea tratada con la seriedad que merece, pues se trata de la vida de dos jóvenes que estaban cumpliendo con su trabajo como artistas en una de las regiones del país.

Artículos relacionados

“Pido a Dios que les afloje su corazón, que caigan en cuenta que son muchachos que solamente llevan alegría a través de la música a municipios desafortunados, donde el orden público está marcado por la vi0l3nc1a. Les pido que guarden su integridad y respeten sus vidas”, expresó Ayala en aquella ocasión.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Westcol es criticado. Westcol

Westcol protagonizó polémica en importante concierto tras gesto de su equipo de seguridad con los fans

Westcol fue criticado en redes sociales por la actitud de su equipo de seguridad durante un importante concierto en Bogotá.

La Jesuu recibe tetero como regalo y fans reaccionan sorprendidos La Jesuu

La Jesuu genera polémica tras posar en foto tomando tetero, ¿es real?

La Jesuu generó todo tipo de comentarios al posar en sus redes sociales tomando bienestarina en un tetero, ¿por qué lo hizo?

Empleada de La Jesuu reaparece tras incidente con el perro y sorprende a seguidores La Jesuu

Empleada de La Jesuu reapareció tras ser herida por el perro de la influenciadora

La empleada de La Jesuu reapareció con curioso obsequio después de resultar herida por el perro de la influenciadora.

Lo más superlike

Reconocido actor causa preocupación al ser operado de emergencia: esta fue la razón Talento internacional

Reconocido actor causa preocupación al ser operado de emergencia: esta fue la razón

Famoso actor preocupa a sus seguidores al ser operado de emergencia en las últimas horas por complicaciones de salud.

Final de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de MasterChef Celebrity?

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez? La casa de los famosos

Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados

Miss Noruega crítica Fátima Bosch y le recuerda su traje de pescado Miss Universo

Miss Noruega cuestiona a Fátima Bosch en Miss Universo y revive polémica por su traje de pescado

Cinco cosas que no sabías de Altafulla. Altafulla

Altafulla y las cinco cosas que no sabías que revelan su camino de ingeniero a estrella musical