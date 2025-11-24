Juan David Tejada rompió el silencio y reveló quién es su verdadera musa

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano y padre de su hijo, ha sido protagonista de los comentarios en redes sociales tras su polémica con la creadora de contenido, con quien no habría terminado bien su relación.

En las últimas semanas, Juan David y Aida Victoria vivieron un escándalo luego de que él arremetiera en contra de la barranquillera, quine habría insinuado que ella sola responde por la manutención de su bebé, lo que provocó el enojo del “agropecuario”.

¿Juan David Tejada estaría saliendo con alguien tras el fin de su relación con Aida Victoria?

Luego de que se conociera públicamente que Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano terminaron, empezaron los rumores sobre la razón de su decisión, pues empezaron a vincular al hombre con otras mujeres.

Una de ellas es Juliana, la hermana de la polémica Yina Calderón, pues las especulaciones tomaron mucha más fuerza cuando la mujer empezó a salir con un misterioso hombre.

Así mismo, una famosa creadora de contenido en TikTok reveló que Juan David le escribía hace un tiempo a través de sus redes sociales, con el fin de coquetearle.

¿Por qué se terminó la relación de Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?

Desde que se conoció el fin de su relación, ni Aida Victoria Merlano y su expareja, han revelado con exactitud las verdaderas razones de ello, por eso, hasta el momento todos son especulaciones del público.

Juan David Tejada habló de sus musas. (Foto: Freepik)

Lo que sí, es que la creadora reveló que su relación con él no estaba del todo muy bien tras el nacimiento de su hijo, ya que él no habría sido el padre responsable o ejemplar como se supone que debe ser.

Aun así, luego de varias semanas de la polémica entre ellos dos, el agropecuario habría insinuado que su relación terminó por quizá una supuesta infidelidad, según una canción que cantó con despecho a través de una historia en sus redes sociales.

¿Quién es la musa de Juan David Tejada?

Juan David Tejada reveló a través de sus redes sociales, quienes son sus verdaderas musas y no precisamente se tratan de mujeres, sino de sus yeguas, pues quiso mostrar los animales que tiene en un criadero.

El agropecuario dejó claro que está enfocado en lo suyo y aprovecha la exposición que tiene para mostrar su trabajo, más que su vida personal.