¿Evaluna es adoptada? Mau y Ricky causaron revuelo con este video

Mau y Ricky respondieron a quienes dicen que Evaluna no es su hermana y así reaccionaron los internautas.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Evaluna, Mau y Ricky
Mau y Ricky bromean sobre Evaluna/AFP: Ivan Apfel/Romain Maurice

Los cantantes Mau y Ricky han causado revuelo en redes sociales luego de responder a quienes han asegurado por años que Evaluna no es su hermana.

¿Evaluna es adoptada?

Los artistas realizaron una entrevista para KAPRA Diner, donde hablaron sobre temas personales y profesionales, entre ellos las críticas que han recibido sobre su relación con la artista Evaluna Montaner.

Evaluna Montaner genera duda sobre ser adoptada

En dicho podcast hay una sección llamada 'Faketok' donde los famosos invitados dan una noticia falsa como si fuera verdad y dicho clip lo comparten en redes sociales y varios de ellos suelen hacerse verdad y muchos suelen creerlo.

En esta ocasión Mau y Ricky decidieron narrar una historia falsa de que Evaluna sería adoptada, inventando una narrativa bastante conmovedora, tanto así que hasta Mau simuló que lloraba.

Según decidieron contar fueron sorprendidos con la llegada de Evaluna luego de que su padre, el cantante Ricardo Montaner llegara con ella a su casa en Venezuela luego de una gira en Argentina, indicando que la habría encontrado en medio de su tour y habría decidido llevársela.

Puedes verlo desde el minuto 54:

¿Cómo reaccionó Evaluna Montaner tras las declaraciones de sus hermanos?

La artista tomó la situación con humor y comentó uno de los clips que se hizo viral diciendo:

"Lo que se inventan los artistas nuevos artistas pa' ser virales".

Tras la revelación, miles de seguidores creyeron sus palabras tras ver solo el clip y revelar su asombro al respecto, mientras que otros decidieron ver el podcast completo y darse cuenta que se trataba de una broma.

Por ahora, Evaluna Montaner sigue disfrutando de su matrimonio con el artista Camilo y de su maternidad con sus dos pequeñas Índigo y Amaranto, quienes suelen mostrar en algunas ocasiones en sus redes sociales sin dejar ver su rostro cautivando a sus admiradores con sus planes juntos.

Mau y Ricky divierten tras broma sobre Evaluna

Por su parte, Mau y Ricky siguen en promoción de su música con la que esperan continuar deleitando a sus admiradores que tanto los llenan de elogios por ese talento musical que tienen y por esa complicidad que hay entre ellos.

