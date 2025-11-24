Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carolina Sabino agitó MasterChef Celebrity al reaccionar a su paso a la GRAN FINAL: habló de todos

Carolina Sabino fue la primera elegida para la final de MasterChef Celebrity 2025, así que no dudó en pronunciarse.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Carolina Sabino
Carolina Sabino agitó MasterChef Celebrity al reaccionar a su paso a la gran final | Foto del Canal RCN.

Pronto se conocerá a la ganadora de MasterChef Celebrity 2025. Cuatro mujeres avanzaron a la gran final, pero solo una de ellas obtendrá el título de MasterChef.

Una de las finalistas es la actriz Carolina Sabino; de hecho, fue la primera en asegurar su cupo por el desempeño que tuvo en los distintos retos de semifinal en La Guajira. En efecto, demostró lo agradecida que se encuentra por llegar hasta este punto del programa de cocina del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Carolina Sabino al pasar a la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

Mediante una publicación en su perfil oficial de Instagram, Carolina Sabino reaccionó a su paso en la gran final de MasterChef Celebrity 2025. En el post, la artista subió tres fotografías, dos de ella y una con sus compañeras.

Aunque Michelle Rouillard fue la eliminada y quedó por fuera de la final, Carolina Sabino la mencionó en su mensaje en el que consignó que es consiente del esfuerzo de todas. Asimismo, mencionó a los chefs Jurados y la presentadora Claudia Bahamón.

Carolina Sabino
Carolina Sabino es finalista de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

"Llegamos a la final. Lo digo en plural, y empiezo por mis 4 hermosas y talentosas competidoras: Alejandra, Violeta, Valentina y Michelle. ¡Qué grandes! Nos trajimos hasta aquí, y todas sabemos el inmenso esfuerzo de cada una. Los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, que no nos soltaron nunca la mano. Claudia Bahamón y su luz. Un inmenso equipo detrás, que todos los días puso su trabajo, su amor, su entrega. ¡TODOS LLEGAMOS A ESTA FINAL!", comunicó Carolina Sabino.

¿Qué más dijo Carolina Sabino por la final de MasterChef Celebrity?

En la misma corriente de ideas, la actriz agradeció a Dios por su triunfo y volvió a remarcar que todos son ganadores en MasterChef Celebrity porque tuvieron el honor de cruzar la puerta de la cocina más importante del mundo.

Carolina Sabino
Carolina Sabino agradeció por llegar a la final de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Finalmente, recalcó lo dichosa que se siente y agradeció a las personas que la han apoyado en medio de las críticas que también ha recibido, enfocada en darlo todo en la final.

La GRAN FINAL de MasterChef Celebrity, 10 años, es el martes 25 de noviembre. El reto final comienza este lunes 24 de noviembre. Cada capítulo en la app y las múltiples pantallas de Canal RCN. Clic aquí.

