Revelan cómo luce la tumba de B-King tras dos meses de su muerte

El pasado sábado 22 de septiembre se cumplieron dos meses desde que se confirmó la muerte del cantante colombiano Bayron Sánchez, B-King, y su madre, Adriana Salazar, compartió imágenes recientes que muestran cómo luce su tumba en la actualidad.

¿Cómo luce la tumba de B-King tras dos meses de su muerte?

Por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Adriana Salazar mostró imágenes inéditas del estado actual de la tumba de su difunto hijo, B-King.

A más de dos meses de su fallecimiento, la familia de B-King sigue honrando su memoria con videos de cuando estuvieron juntos/ Archivo RCN

En la grabación se aprecia que la mujer ha mantenido este espacio lleno de flores de diferentes colores, casi como un pequeño jardín. Esta decoración ha caracterizado la tumba de B-King desde el primer día, y evidencia que Salazar la visita con frecuencia para conservarla en perfectas condiciones.

Por ahora se desconoce si la familia del artista planea construir una tumba más elaborada con materiales sólidos, característicos de estos lugares. A dos meses de su muerte, el espacio sigue manteniendo su estética floral, y la lápida continúa siendo de un material poco convencional, en contraste con las tumbas clásicas que la rodean.

¿Cómo recordó la mamá de B-King a su hijo tras dos meses de su muerte?

Vale la pena destacar que Adriana Salazar compartió por este mismo medio un mensaje dedicado a su difunto hijo, en el que dejó ver lo difícil que ha sido este proceso en medio de su ausencia.

A dos meses de la muerte de B-King, su hermana y su madre lo recuerdan con emotivos mensajes. (Foto de AFP)

En aquella ocasión expresó que, aunque su hijo ya no esté físicamente junto a ella, siente que su presencia permanece a través de los recuerdos. Además, mencionó su frase icónica para dejar claro que él sigue presente en su vida.

