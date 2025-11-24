Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Corrales emociona al mostrar los movimientos de su bebé en ecografía: “Feliz en mi barriguita”

Sara Corrales comparte la tierna ecografía de su bebé, mostrando sus movimientos y emocionó a sus fans.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Corrales muestra la ecografía de su bebé
Sara Corrales comparte la tierna ecografía de su bebé y derrite corazones. (Foto: AFP)

Recientemente, la actriz Sara Corrales emocionó a sus seguidores al anunciar que está esperando un bebé.

¿Qué mostró la ecografía de Sara Corrales que emocionó a sus seguidores?

Esta noticia ha puesto a la actriz en el foco mediático, y cada vez más personas están ansiosas por conocer detalles sobre su primer hijo.

En un emocionante video compartido en su cuenta de Instagram, donde suma más de 3 millones de seguidores, Sara mostró un fragmento de una de sus ecografías.

En las imágenes se puede ver al bebé moviendo brazos y piernas, acompañado de un tierno mensaje:

“Nuestro bebé muy feliz en mi barriguita, ¡ayy cómo te amamos desde ya!”.

La actriz ha mostrado un fuerte compromiso con su nuevo rol, dejando claro que el bienestar de su bebé es su prioridad.

Sara Corrales muestra la ecografía de su bebé
Sara ha decidido cuidar su salud y la del bebé al máximo en el que ha dejado de usar químicos, incluso al pintarse las uñas, y verifica cuidadosamente los componentes de productos de uso diario como champú, desodorante y crema dental.

Sin embargo, también ha recibido críticas tras compartir videos haciendo ejercicio durante el embarazo.

¿Cómo anunció Sara Corrales que está embarazada?

En agosto, la actriz colombiana contrajo matrimonio con el empresario argentino Damián Pasquini en una boda de ensueño en Medellín. La pareja había estado junta apenas unos meses, después de que a finales de 2024 ella recibiera la propuesta de matrimonio.

Hace aproximadamente una semana, la reconocida actriz compartió la noticia de su embarazo con un emotivo video en su cuenta de Instagram, en el que le contaban a su madre que iba a ser abuela.

Por supuesto, no solo su familia se emocionó con la noticia, sino que también sus millones de seguidores se mostraron muy felices con la gran noticia del embarazo de Sara Corrales.

Sara Corrales muestra la ecografía de su bebé
