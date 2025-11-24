Salió a la luz lo primero que Venezuela le dijo a México al ganar Miss Universo 2025

Pronto se cumple una semana desde el momento en el que Fátima Bosch Fernández fue elegida como Miss Universo 2025. Sin embargo, todavía siguen revelándose datos de lo que sucedió en plena final del certamen de belleza.

En ese sentido, la representante de Venezuela, Stephany Abasali, era de las favoritas para convertirse en la reina universal, así que salió a la luz lo primero que ella le dijo a Miss México, Fátima Bosch.

¿Qué le dijo Stephany Abasali a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025?

En primera medida, Stephany le agradeció a su nación Venezuela por el apoyo, a la vez que al mundo entero. Enseguida, contó lo primero que le dijo a la nueva Miss Universo 2025.

Stephany Abasali en Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

"Que yo sabía, que lo había hecho demasiado bien, que estaba muy contenta. Justo antes le había dicho que la que llegara más arriba invita a la otra a que vaya de vacaciones a su país, así que está pendiente un viajecito a México", reveló Stephany Abasali para Telemundo.

¿Qué reveló Miss Venezuela, Stephany Abasali, sobre su vestido para la final de Miss Universo 2025?

Otra de las preguntas que se le hizo a Miss Venezuela fue que ella, al igual que Miss México, iba de color rojo en su vestido de gala final. Para la venezolana, haber tenido el mismo color que la nueva Miss Universo fue algo espontáneo y que no esperaba, aunque tampoco lo descartó.

No obstante, hizo una mención especial para Miss Tailandia, Praveenar Singh, pues expresó que su vestido estaba bello.

"Mi vestido es una creación, parte mía y parte de mi mamá... Amé la pieza, representaba exactamente lo que yo quería y es prácticamente esa parte de mi corazón que yo le estoy dejando a Tailandia", concluyó Stephany Abasali.

Miss Venezuela, Miss Tailandia y Miss México | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Respecto al vestido de Miss Venezuela, es preciso decir que muchos expertos lo calificaron como uno de los mejores diseños del certamen.

Para esta oportunidad, Abasali lució un largo vestido rojo lleno de brillos, aunque el sello característico fueron dos dragones dorados que adornaron sus hombros. Todavía es el momento en el que sus seguidores no aceptan que ella no haya sido la nueva Miss Universo 2025.