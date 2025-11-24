Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio habló a quienes le dicen que busque de Dios: "un hijo hubiera llenado mis vacíos"

El influenciador Yeferson Cossio habló sobre sus creencias religiosas y los vacíos que atraviesa.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeferson Cossio
Yeferson Cossio habló de sus vacíos/Canal RCN

El influenciador Yeferson Cossio reveló a sus millones de fanáticos que no convertirse en padre será su sueño frustrado.

¿Por qué Yeferson Cossio soñaba con ser papá?

El creador de contenido realizó una transmisión en vivo donde compartió un espacio con sus seguidores, quienes lo cuestionaron una vez más sobre cuándo tendrá hijos, a lo que él reiteró que no puede y calificó la situación como su "sueño frustrado".

Yeferson Cossio sobre no poder tener hijos

Recordemos que, el paisa no puede tener hijos de manera natural tras sufrir de varicocele, por lo que, sí desea ser padre debe hacerlo a través de un tratamiento.

Además, señaló que su novia Carolina Gómez, no quiere por ahora ser madre, pues está en otra etapa de su vida en la que quiere cumplir otras metas primero.

¿Yeferson Cossio es ateo?

Debido a que el influenciador señaló que para él un hijo llenaría sus vacíos, detalló que sabía que muchos le iban a aconsejar buscar a Dios como ya lo han hecho anteriormente, pero él explicó sus creencias.

Yeferson Cossio sobre su religion

Indicó que él fue cristiano durante 4 años y cumplió muchas de sus reglas al pie de la letra, pero con el tiempo decidió tener su propia creencia sobre este ser supremo.

Según aclaró él no es ateo, pero cree en un Dios de manera diferente a la tradicional, aclarando que él lo honra siendo una buena persona y no un hipócrita como muchos religiosos que pecan y aún así simulan ser buenos cristianos por ir a misa u orar.

"¿Para qué se llenan la boca diciéndome que busquen de Dios? y que yo tengo un vacío por eso si luego están hablando mla de la vecina, están en problemas (...) yo no soy ateo, yo creo que hay ser un ser superior, lo tiene que haber, solo que no creo en la manera en que lo hacen ustedes", dijo.

Indicó que él es muy ciudadano, pues es ducado, respetuoso y hace varias labores sociales sin buscar nada a cambio.

"Aunque yo no oro si el cielo existe estoy segurísimo que me lo gané porque yo hago todo para ganármelo", añadió.

